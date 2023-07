Szczyt NATO w Wilnie: Prezydent Duda: magazyny NATO, także u nas, będą zapełniane

Muszą być magazyny broni NATO, po to tylko, żeby relokować żołnierzy i nie przywozić wraz z nimi całej infrastruktury. Decyzja została podjęta. Te magazyny, także u nas, będą zapełniane - poinformował w środę prezydent Andrzej Duda po zakończeniu szczytu NATO w Wilnie.

Jak przekazał prezydent podczas konferencji prasowej "bardzo nas ucieszyła realizacja postulatu, który podnosiliśmy twardo od dłuższego czasu, ale bardzo mocno w tym roku, to było to, co ja mówiłem, że muszą być magazyny broni NATO".

"Muszą być magazyny broni po to, żeby tylko relokować żołnierzy, żeby nie trzeba było całej infrastruktury razem z tymi żołnierzami przywozić, że to uzbrojenie musi być zgromadzone. Taka decyzja została podjęta" - powiedział prezydent.

Jak mówił Andrzej Duda "te magazyny, także u nas będą zapełniane i jest decyzja Sojuszu w tej sprawie". "To na pewno jest kolejny aspekt pozytywny tej debaty, którą zakończyliśmy i decyzji, które zostały podjęte" - dodał.

"Jeśli ktoś pyta o to, co dla Polski? Ja mówię zawsze, że dla Polski owszem, ale to bardziej jest dla wschodniej flanki, bo tak NATO na to patrzy. Nie patrzy jednostkowo, ale patrzy pewną doktryną obrony. W ramach tej doktryny to właśnie zadanie będzie realizowane także u nas i można śmiało powiedzieć, że to jest naszym sukcesem. Zabiegaliśmy o to i to się dzieje, jest zatwierdzone" - mówił prezydent Duda.