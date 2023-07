Szczyt NATO w Wilnie: Prezydent Duda: wejście Ukrainy do Sojuszu będzie ogromnym wzmocnieniem

Ukraińska armia jest silna; wejście Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, w mam nadzieję niedalekiej przyszłości, z całą pewnością będzie ogromnym wzmocnieniem – oświadczył w środę po zakończeniu szczytu NATO w Wilnie prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Duda wskazał na istotne znaczenie stworzenia Rady NATO-Ukraina.

"Ta Rada dzisiaj po raz pierwszy obradowała, (…) - formuła z (...) z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, siedzącym z nami przy stole NATO, tak jak już prawie równoprawny uczestnik szczytu NATO. To jest absolutnie zmiana jakościowa, dająca Ukrainie dodatkowe możliwości współpracy z NATO" - zaznaczył.

Kolejny ważny element, jak kontynuował, to pakiet pomocy dla Ukrainy, który został przyjęty. "To są elementy, które na pewno wzmacniają więzi" - stwierdził.

Zwrócił też uwagę, że użyto słowa zaproszenie w komunikacie. "Jest wyraźnie powiedziane, że zaproszenie będzie. Oczywiście, jak zostaną spełnione warunki. Ukraińscy partnerzy doskonale zdają sobie sprawę, że przyjęcie Ukrainy dzisiaj do NATO w pełnym członkostwie jest po prostu niemożliwe z uwagi na toczącą się wojnę" - wskazał prezydent Duda.

Akcentował, że członkostwo Ukrainy jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski i całej wschodniej flanki Sojuszu.

"Pamiętajmy, że Ukraina to ponad 600 tysięcy kilometrów kwadratowych, to kraj dwa razy większy niż Polska. Ogromny obszar, również przestrzeni strategicznej. (…) Ukraińska armia jest bardzo silna, nie tylko liczebnie, ale bardzo silna ze względu na to, że posiada żołnierzy doświadczonych bojowo, którzy codziennie zdobywają doświadczenie w niezwykle trudnych warunkach frontowych" - wskazał Andrzej Duda.

"Wejście Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, w mam nadzieję niedalekiej przyszłości, z całą pewnością będzie ogromnym wzmocnieniem potencjału militarnego, obronnościowego naszej wspólnoty bezpieczeństwa" - stwierdził prezydent.