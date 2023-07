Kluczowa decyzja NATO. Pierwsza taka od czasów zimnej wojny

Sojusz Północnoatlantycki po raz pierwszy od czasu zimnej wojny stworzył i zatwierdził plany obronne; to przełomowa decyzja i realizacja zapowiedzi, że każda piędź ziemi NATO będzie chroniona - powiedział w środę w Wilnie prezydent Andrzej Duda.

- Po raz pierwszy od czasu zimnej wojny Sojusz stworzył i zatwierdził plany obronne. To jest praca, która była realizowana przez cały czas właściwie od szczytu NATO w Madrycie - powiedział prezydent na konferencji prasowej w Wilnie, dodając, że jest to "przełomowa decyzja".

Prezydent Andrzej Duda: nie możemy dopuścić do sytuacji, by powtórzyła się Bucza

- Mieliśmy do tej pory tzw. plany ewentualnościowe, które miały charakter takiego swoistego, powiedzmy, prowizorium. Te plany, które zostały stworzone, zostały zatwierdzone, to są plany, które dziś obronę obszaru Sojuszu widzą w sposób inny niż to było do tej pory - zaznaczył.

Jak wskazywał, "śmiało można powiedzieć, taka realizacja w praktyce dokumentów, tych zapowiedzi wielokrotnych i zobowiązań podejmowanych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, choćby w ostatnim czasie, w ostatnich latach, kiedy mówił, że każda piędź ziemi NATO będzie chroniona".

- Plany obronne przewidują tę zmianę przejścia od "deterrence by punishment" do "deterrence by denial". Czyli od odstraszania przez ukaranie - czyli w momencie, jak nas zaatakują i przejmą nasze terytorium, to my dopiero mobilizujemy się i odpowiadamy i zaczynamy się bronić - do odstraszania poprzez uniemożliwienie dostępu: czyli nie wejdą, zostaną zatrzymani natychmiast - tłumaczył prezydent.

Podkreślił, że wielokrotnie podczas dyskusji na forum Sojuszu była mowa o tym, że "nie możemy dopuścić do sytuacji, by powtórzyła się Bucza, kiedy oddziały wroga wejdą na nasze terytoriom zajmą je i dopiero będziemy to terytorium z okupacji wrogiej wyzwalali, i dopiero wtedy będziemy potencjalnie dopiero znajdowali zamordowanych ludzi, naszych najbliższych, niewinne cywilne ofiary".

Najbardziej szczegółowy plan obronny od czasów zimnej wojny

- Otóż NATO mówi: zdecydowanie nie. Taka sytuacja z punktu widzenia Sojuszu zdarzyć się nie może, dlatego przyjmujemy te nowe plany obronne z zupełnie nową śmiało można powiedzieć, doktryną obrony terytorium NATO - zaznaczył prezydent.

- Ustaliliśmy najbardziej szczegółowy plan obronny NATO od czasów zimnej wojny - powiedział w środę sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, podsumowując szczyt NATO w Wilnie.

- Podjęliśmy szereg decyzji mających dostosować sojusz do przyszłości - powiedział szef NATO, kończąc "historyczny szczyt w Wilnie".

Podczas szczytu "wysłaliśmy też Ukrainie jasny i silny sygnał dotyczący jej przyszłości w NATO" - zaznaczył Stoltenberg.