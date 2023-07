Szczyt NATO w Wilnie: Prezydent: nie da się dzisiaj przyjąć Ukrainy do Sojuszu na pełnych warunkach

Nie da się dzisiaj przyjąć Ukrainy do Sojuszu na pełnych warunkach, bo wystąpiłaby o zastosowanie artykułu 5, czyli o kolektywną obronę; w takiej sytuacji, musielibyśmy wysłać naszych żołnierzy na front, tak jak wszystkie inne państwa Sojuszu - mówił w środę prezydent Andrzej Duda w Wilnie.

"Nie da się dzisiaj przyjąć Ukrainy do Sojuszu na pełnych warunkach, ponieważ gdyby dzisiaj Ukraina została przyjęta na pełnych warunkach, na pełnych prawach członkostwa do Sojuszu, to należy zakładać, że tego samego albo następnego dnia wystąpiłaby o zastosowanie artykułu 5, czyli o kolektywną obronę" - zauważył prezydent Duda.

Jak dodał, gdyby Sojusz miał zachować się tak, jak powinien się zachować w takiej sytuacji, to "musielibyśmy wysłać naszych żołnierzy na front, tak jak wszystkie inne państwa Sojuszu".

"Taki jest fundament z naszego punktu widzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Najważniejsza gwarancja bezpieczeństwa, to dlatego jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim" - wskazał Andrzej Duda.

"Gdybyśmy dzisiaj mieli dać tę gwarancję Ukrainie, polscy żołnierze musieliby jechać na front. Ja jako prezydent takiej decyzji podjąć bym nie chciał" - przyznał.