Szczyt NATO w Wilnie: Prezydent USA i Stoltenberg o przyszłości Ukrainy w NATO

Zgadzam się z zaproponowanym przez sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga językiem dotyczącym przyszłości Ukrainy w NATO - powiedział prezydent USA Joe Biden we wtorek podczas spotkania ze Stoltenbergiem na szczycie NATO w Wilnie.

Stoltenberg przekazał z kolei, że sojusznicy zgadzają się co do "zjednoczonego i pozytywnego" przesłania na temat ścieżki Ukrainy do Sojuszu.

"Zgadzamy się z językiem, jaki pan zaproponował względem przyszłości wstąpienia Ukrainy do NATO" - powiedział na początku spotkania ze Stoltenbergiem amerykański prezydent. Biden zapewnił też, że kluczowym jest, by w "tym krytycznym momencie dla Ukrainy i całego NATO" to Norweg nadal przewodził Sojuszowi.

Stoltenberg powiedział z kolei, że Sojusz jest zjednoczony w sprawie ukraińskiej akcesji.

"Zgadzamy się co do zjednoczonego i pozytywnego przesłania na temat ścieżki naprzód dla Ukrainy i członkostwa dla Ukrainy" - podkreślił sekretarz generalny.