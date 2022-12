Szczyt OBWE: zwalczanie handlu ludźmi w obliczu wojny na Ukrainie to obowiązek OBWE

Zwalczanie handlu ludźmi w obliczu wojny na Ukrainie to nie tylko obowiązek OBWE, ale także moralna odpowiedzialność nas wszystkich - podkreśliła podczas jednego z paneli towarzyszącemu szczytowi OBWE w Łodzi sekretarz generalna międzynarodowej organizacji Helga Maria Schmid.

Dyskusja zatytułowana "Rok w konflikcie: łączenie sił, aby zapobiec kryzysowi związanemu z handlem ludźmi w regionie" była jednym z wydarzeń towarzyszących posiedzeniu Rady Ministerialnej OBWE, które rozpoczęło się w czwartek w Łodzi.

Schmid w wystąpieniu podkreśliła, że wojna na Ukrainie jest wyniszczająca nie tylko dla Ukraińców, ale także wpływa na inne kraje. "To bardzo ważne, byśmy rozpoczęli tę konferencję dając przesłanie o jedności, ale także o działaniu na rzecz zwalczania jednego z największych współczesnych wyzwań, jakim jest handel ludźmi. W ostatnich latach doszło do wzrostu wykorzystywania ludzi, mamy 27 milionów ofiar handlu ludźmi na całym świecie, a wykorzystywanie seksualne wzrosło o około jedną trzecią" - mówiła.

Przekonywała, że obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek jest okazanie woli politycznej odpowiadającej na problem handlu ludźmi w kontekście wspólnego bezpieczeństwa. "Wymaga to silnego zaangażowania. Odnotowujemy ciągłe próby rekrutacji Ukrainek przez wyzyskiwaczy. Wymaga to wzmożonego nadzoru ze strony krajów tranzytowych, jak i docelowych, aby zniechęcić do takich działań i aby pomóc ofiarom - i co najważniejsze - aby pociągnąć sprawców do odpowiedzialności za swoje czyny. Jestem bardzo wdzięczna krajom OBWE za ciągłe działania na rzecz powstrzymania tego procederu" - mówiła sekretarz generalna OBWE.

"Podczas ostatnie wizyty na Ukrainie podkreśliłam, że OBWE będzie dalej pomagać Ukrainie w obliczu zagrożeń spowodowanych wojną oraz w zwalczeniu efektu długiej wojny, którego efektem jest m.in. handel ludźmi. Uważam, że to nie tylko obowiązek OBWE, ale także moralna odpowiedzialność nas wszystkich" - dodała Schmid.

Minister spraw zagranicznych Macedonii Północnej, państwa które w 2023 r. obejmie przewodnictwo w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, przyznał, że jego kraj zna fale niekontrolowanych i nieudokumentowanych migrantów oraz to, jak są oni wykorzystywani dla zysku przez organizacje przestępcze. "Wiele razy podkreślaliśmy wagę zwalczania handlu ludźmi w regionie OBWE i UE. Naszym priorytetem jest dotarcie do osób w potrzebie i pomoc im. Macedonia Północna wie doskonale, że z handlem ludźmi można walczyć jedynie poprzez międzynarodowe partnerstwo i współpracę. Musimy przekształcić nasze słowa w działanie" - powiedział Bujar Osmani.

Szef resortu spraw zagranicznych Mołdawii Nicu Popescu poinformował, że od początku wojny na Ukrainie, przez Mołdawię przeszła fala ponad 600 tys. uchodźców, z których ok. 80 tys. pozostało w tym kraju. "Ryzyko handlu ludźmi nagle stało się o wiele wyższe po wybuchu wojny 24 lutego. Rosyjska inwazja na Ukrainę i spowodowany przez nią kryzys migracyjny stworzyły nową pilną potrzebę walki z tym procederem" - zaapelował.

Szefowa MSZ Islandii zwróciła uwagę na zagrożenie związane z tym, że Federacja Rosyjska prowadzi własną formę handlu ludźmi z Ukrainy. "Przerażające doniesienia o obozach filtracyjnych i przymusowych deportacjach, w tym o bezprawnych uprowadzeniach ukraińskich dzieci, przywołują echa niektórych z najciemniejszych chwil w Europie. Podobnie, rosnąca liczba dowodów na to, jak Rosja terroryzuje przemocą seksualną, nie powinna pozostawiać nikogo obojętnym" - mówiła Thordis Kolbrun R. Gylfadittir. Zaapelowała, by wspólnie pracować na tym, by Rosja nie mogła bezkarnie popełniać tych zbrodni.

"W czasie gdy, gdy kraje OBWE doświadczają trudnych sytuacji, najważniejsze jest, abyśmy zademonstrowali niezłomną wolę polityczną, aby ochronić najbardziej narażone osoby. (…) Wiemy, że wyzyskiwacze obecnie aktywnie próbują wykorzystywać ludność Ukrainy. Ten czas jest szansą na wzmocnienie naszych systemów i zbudowanie naszej odporności wobec handlu ludźmi" - podsumował koordynator ds. walki z handlem ludźmi OBWE Valiant Richey.

Szczyt OBWE zakończy się w piątek.