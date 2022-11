Szef BBN: budowa zapory na granicy z Kaliningradem ma zniechęcić przeciwnika do ataku hybrydowego

Budowa zapory na granicy z Kaliningradem ma zniechęcić przeciwnika do potencjalnego ataku hybrydowego, to najlepsza metoda działania - oświadczył w czwartek szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera.

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak poinformował w środę, że podjął decyzję o budowie tymczasowej zapory na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim; Błaszczak powiedział, że będzie to zapora o wysokości 2,5 metra i szerokości 3 metrów. Jak zaznaczył, będą też prowadzone prace związane z założeniem urządzeń, które pozwolą na elektroniczny dozór granicy. Jak mówił wicepremier, decyzje mają związek z uruchomieniem lotów z Bliskiego Wschodu i Afryki północnej do Kaliningradu.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera w czwartek w Radiu Zet podkreślił, że "dziś nie mamy ani jednego zatrzymanego na granicy". Jednak, jak dodał, uruchomienie lotów to "niepokojący sygnał", co do którego nie możemy być pewni, że nie jest on wstępem do ataku hybrydowego, z którym mieliśmy do czynienia na granicy polsko-białoruskiej. "Naszym zadaniem jest być gotowym na tego typu scenariusz" - zaznaczył.

"W sytuacji tak trudnej, jak hybrydowy atak przy użyciu ludzi wykorzystywanych jako zakładnicy nie ma dobrych wyjść. Właściwa, wczesna konstrukcja tego typu daje, miejmy nadzieję, wystarczający sygnał, że nie będzie możliwości wykorzystania tego ataku. Wszystkie środki, które zainwestuje strona przeciwnika nie przyniosą rezultatów, więc być może zniechęci to przeciwnika, to jest najlepsza metoda działania" - ocenił Siewiera.

Jak podkreślił, dziś nie wiemy, czy działania Rosji to jedynie "badanie naszej zdolności predykcji tego zagrożenia, szybkości reakcji", czy przygotowywanie do ataku hybrydowego w analogiczny sposób, jak miało to miejsce na granicy polsko-białoruskiej. Szef BBN dodał, że zapora jest w pełni legalna i stanowi narzędzie ułatwiające pracę Straży Granicznej.

Od grudnia 2021 r. do czerwca 2022 r. w związku z presją migracyjną na terenie przy granicy z Białorusią obowiązywał zakaz przebywania, który obejmował 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego; wyłączeni z niego byli są m.in. mieszkańcy i miejscowi przedsiębiorcy. Od września do grudnia 2021 r. na tym samym terenie obowiązywał stan wyjątkowy.

W lipcu tego roku Błaszczak mówił, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy "to był atak hybrydowy przy użyciu migrantów zaproszonych przez reżim (Alaksandra) Łukaszenki na Białoruś, a potem przy nielegalnym forsowaniu granic naszych państw". "Jesteśmy świadomi zagrożeń, nie mamy wątpliwości co do tego, że za tym atakiem stała Moskwa" - podkreślił.

Aby zapobiec przedostawaniu się nielegalnych migrantów z Białorusi pod koniec stycznia ruszyła budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej. Budowa bariery fizycznej - czyli pięciometrowego płotu ze stalowych przęseł zwieńczonego drutem żyletkowym - na 186-kilometrowym odcinku granicy z Białorusią zakończyła się latem. Budowa bariery elektronicznej trwa od czerwca na 202 km. Jej wykonawcą jest Elektrotim. Koszt całej zapory na tej granicy to ok. 1,6 mld zł. Rzeczniczka SG informowała PAP, że pierwsze odcinki perymetrii na polsko-białoruskiej granicy będą gotowe w pierwszej połowie listopada.