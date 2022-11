Szef BBN dla "GPC": Oczekujemy większego zaangażowania państw europejskich w obronę Ukrainy

Zależy nam na intensyfikowaniu pomocy dla Ukrainy. Oczekiwanie większego zaangażowania ze strony państw zachodniej Europy jest naturalne - mówi minister Jacek Siewiera, szef BBN w piątkowej "Gazecie Polskiej Codziennie". Polska najszybciej rozwija armię w Europie - dodaje.

Szef BBN zwrócił uwagę, że jeśli nie chcemy, aby na niebie Polski, państw bałtyckich i całej Europy "zbierało się coraz więcej ciemnych rosyjskich chmur, naszym obowiązkiem jest wspierać Ukrainę w walce z Rosją". Siewiera wskazał na, wzmacnianie sił zbrojnych, w tym obrony powietrznej. "Polska jest dziś najszybciej modernizującą się w tym wymiarze armią w Europie" - powiedział gazecie. Zwrócił uwagę, że pierwsze baterie Patriot wchodzą już do służby. Dodał, że to jest "modernizacja dogłębna, bo w przypadku obrony powietrznej nie chodzi o tylko o samo uzbrojenie, ale również mniej widoczne elementy, jak system IBCS" - jeden z najbardziej "zaawansowanych w skali globu systemów, dowodzenia obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową, którego implementacja w Polsce już się rozpoczęła".

Odnosząc się do propozycji Niemiec ws. przekazania Polsce systemów Patriot Siewiera powiedział gazecie: "Propozycja niemiecka miała charakter ważnego i docenianego przez nas gestu po tragicznym wypadku w Przewodowie".

"Dla prezydenta każda nasza decyzja priorytetowo traktować musi bezpieczeństwo obywateli i terytorium RP" - zaznaczył szef BBN. Według niego w perspektywie nadchodzących miesięcy kluczowe jest też wzmacnianie Ukrainy, która pada dziś ofiarą zmasowanych ataków rakietowych. "Jeżeli Ukraina im ulegnie, radykalnie pogorszy się sytuacja bezpieczeństwa w całym naszym regionie" - ocenił.

Siewiera pytany przez dziennik, jak postawa Polski została odebrana m.in. przez Niemcy, sojuszników NATO i jak może zostać interpretowana przez Federację Rosyjską podkreślił: "Od początku wojny stanowisko Polski jest niezmienne". Jak dodał, zależy nam na intensyfikowaniu bieżącej i długofalowej pomocy dla Ukrainy.

"Fakty na dziś są takie, że niewielkie państwa, jak kraje bałtyckie, a także Polska, USA i Wielka Brytania ponoszą gros wysiłków związanych z pomocą militarną Ukrainie" - powiedział gazecie szef BBN. Podkreślił, że "oczekiwanie większego zaangażowania ze strony państw zachodniej Europy jest naturalne".

"Co do Rosji, to mamy świadomość, że gotowa jest na wiele, by kolejne zachodnie uzbrojenie nie trafiało na front" - dodał.