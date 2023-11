Szef BBN dla PAP: polscy obywatele ze Strefy Gazy zostali przepuszczeni przez granicę z Egiptem jako jedni z pierwszych, to pozytywny znak

Po kilkudniowym zamknięciu przejścia w Rafah polscy obywatele ze Strefy Gazy zostali przepuszczeni przez granicę z Egiptem jako jedni z pierwszych, co odczytujemy w kategoriach pozytywnego gestu i skuteczności polskich zabiegów - przekazał PAP szef BBN Jacek Siewiera.

W niedzielę szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego - który wraz z prezydenckim ministrem Wojciechem Kolarskim w sobotę odbył wizytę w Izraelu - poinformował we wpisie na Twitterze, że pierwsi polscy obywatele z grupy powyżej 25 osób przebywających w Strefie Gazy, przekroczyli przejście graniczne w Rafah i są już po egipskiej stronie, gdzie oczekiwać mają na transport do Polski. Jak wskazał Siewiera, "na ten moment mamy potwierdzenie przekroczenia granicy przez grupę 18 polskich obywateli, w tym osób nieletnich".

Jak przekazał PAP Siewiera, "uruchomienie procesu ewakuacji to efekt współpracy i decyzji, jakie zapadały na poziomie pana prezydenta (Andrzeja Dudy - PAP) oraz strony rządowej, przede wszystkim Ministerstwa Spraw Zagranicznych".

"Od dłuższego czasu w kontakcie między naszymi instytucjami prowadzone były działania mające na celu zapewnienie opieki nad osobami przebywającymi w Strefie Gazy. Prezydent Andrzej Duda przed kilkoma dniami spotkał się też z rodziną Alexa Danzyga (jednego z polskich obywateli w Strefie Gazy - PAP), najprawdopodobniej przetrzymywanego przez terrorystów. Jesteśmy w różnych formatach zaangażowani w rozmowy dotyczące uwolnienia zakładników" - podkreślił minister.

"Intensywne działania dyplomatyczne prowadzone były przez ministra Zbigniewa Raua i wiceministra Pawła Jabłońskiego. Odbywały się także kuluarowe rozmowy z partnerami zagranicznymi, w tym ze stroną katarską, m.in. podczas wizyty na Malcie, z udziałem szefa Biura Polityki Międzynarodowej Mieszka Pawlaka" - wskazał Siewiera.

Siewiera przypomniał, że prezydenckim postanowieniem uruchomione zostały także wojskowe procedury związane z ewakuacją osób opuszczających Strefę Gazy. "Obecnie mamy informację o 18 polskich obywatelach, w tym niepełnoletnich, którzy przekroczyli przejście w Rafah i są pod opieką służb konsularnych. Prawdopodobnie jeszcze dziś do Egiptu wylecą samoloty wojskowe z pomocą humanitarną na pokładzie, którymi zostaną ewakuowani Polacy. Nie spodziewamy się tu komplikacji. Resort obrony oraz wojsko mają doświadczenie w realizacji tego typu operacji oraz sprawdzone już procedury" - zapewnił.

Szef BBN nawiązał również do sobotniej wizyty w Izraelu jego i min. Kolarskiego. Jak podkreślił, odbyła się ona na polecenie prezydenta Dudy. "Była poświęcona przede wszystkim tematom zwolnienia zakładników oraz opuszczenia Strefy Gazy przez polskich obywateli. Na miejscu odbyliśmy konstruktywne rozmowy. Dziś rano dotarły do nas dobre wiadomości i możemy powiedzieć, że większość naszych obywateli jest bezpieczna. Po kilkudniowym zamknięciu przejścia, zostali oni przepuszczeni przez granicę, jako jedni z pierwszych, co odczytujemy w kategoriach pozytywnego gestu i skuteczności polskich zabiegów" - powiedział minister Siewiera. "W dalszym ciągu kontynuowane są działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom opuszczającym Strefę Gazy. Natomiast sytuacja jest wciąż skomplikowana i na tę chwilę trudno ocenić, kiedy proces ewakuacji zostanie zakończony" - podkreślił.

W sobotę Siewiera powiadomił, że na terytorium Strefy Gazy znajdują się obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. "Jest to powyżej 25 osób, które przebywały na terytorium Strefy Gazy w okresie, który upłynął od czasu ataku terrorystycznego, ale również jeden z obywateli polskich - Alexander Danzig - znajduje się w gronie zakładników" - poinformował szef BBN. "Mamy uzasadnione powody spodziewać się, że w ciągu najbliższych godzin, dni - mamy nadzieję - że część obywateli opuści Strefę Gazy" - podkreślił Siewiera w sobotę.