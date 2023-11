Szef BBN: mamy potwierdzenie, że 18 polskich obywateli ewakuowano ze Strefy Gazy przez przejście graniczne w Rafah

Na ten moment mamy potwierdzenie, że 18 polskich obywateli, w tym osoby nieletnie, zostało ewakuowanych ze Strefy Gazy przez przejście graniczne w Rafah. Znajdują się już po stronie egipskiej - poinformował w niedzielę w Polsat News szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera.

W niedzielę Siewiera powiadomił na X (d. Twitter), że pierwsi obywatele Polski z grupy powyżej 25 osób znajdujących się w Strefie Gazy, przekroczyli przejście graniczne w Rafah i są po egipskiej stronie.

Informacje doprecyzował w Polsat News. "Na ten moment mamy potwierdzenie przekroczenia granicy przez grupę 18 polskich obywateli, w tym osób nieletnich, którzy już znajdują się po stronie egipskiej, pod opieką służb konsularnych, opieką MSZ" - powiedział o ewakuacji polskich obywateli ze Strefy Gazy.

Dodał, że zgodnie z decyzją prezydenta kontyngent polskich Sił Powietrznych jest gotowy do przeprowadzenia ewakuacji. "Oczekujemy jeszcze na kolejne osoby, które mogą przekroczyć przejście graniczne w Rafah. Warunki są bardzo trudne" - zaznaczył.

Przypomniał, że polskie służby do tej pory były w kontakcie z grupą powyżej 25 osób znajdujących się w Strefie Gazy, przy przejściu granicznym. "Życzyłbym sobie, by cała ta grupa przekroczyła granicę, natomiast ze względu na gęstość zaludnienia, liczbę osób, które zostały przemieszczone w południową część Strefy Gazy na skutek działań zbrojnych - to jest strefa, w której bombardowania czy ostrzał rakietowy, artyleryjski prowadzony jest rzadziej niż w części północnej - natomiast liczba ludzi, która znajduje się w tym rejonie jest tak duża, że te osoby są pośród obywateli innych państw, którzy oczekują na ewakuację. Trudno więc ocenić jednoznacznie, jaka łączna liczba (polskich obywateli, PAP) dziś zdoła przekroczyć przejście graniczne" - wskazał szef BBN.

Poinformował, że samoloty polskiego wojska są gotowe do wykonania transportu i oczekują na decyzję o starcie. "Transport może być zrealizowany dziś w godzinach nocnych, natomiast nie chcę podawać konkretnych godzin, dlatego że teraz kluczowe jest przeprowadzenie obywateli pod opiekę służ konsularnych, przetransportowanie ich do Kairu. Ich ewakuacja wiemy, że musi się odbyć w przeciągu 72 godzin, bo tak warunki zostały uzgodnione ze stroną egipską" - powiedział szef BBN.

Jacek Siewiera i prezydencki minister Wojciech Kolarski przebywają z wizytą w Izraelu, gdzie spotkali się m.in. z przedstawicielami Rady Bezpieczeństwa Narodowego Izraela i rozmawiali o sytuacji i działaniach zbrojnych na terenie Strefie Gazy.

W sobotę Siewiera poinformował, że na terytorium Strefy Gazy znajdują się obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. "Jest to powyżej 25 osób, które przebywały na terytorium Strefy Gazy w okresie, który upłynął od czasu ataku terrorystycznego, ale również jeden z obywateli polskich - Alexader Danzig - znajduje się w gronie zakładników" - powiedział szef BBN.