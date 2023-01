Szef BBN o przekazaniu amerykańskich czołgów Ukrainie: mamy komplet na dziś

Mamy komplet na dziś - podkreślił szef BBN Jacek Siewiera po deklaracji prezydenta USA o przekazaniu czołgów Abrams Ukrainie oraz wcześniejszej niemieckiej deklaracji o przekazaniu Ukrainie czołgów Leopard.

W środę po południu (polskiego czasu) prezydent USA Joe Biden zadeklarował, że przekaże Ukrainie 31 czołgów M1 Abrams - tyle, ile wynosi 1 ukraiński batalion. Wcześniej w środę przekazanie swoich czołgów Leopard 2 - oraz zgodę na przekazanie ich przez sojuszników, w tym Polskę - zadeklarowały Niemcy.

Po decyzji Niemiec Siewiera napisał na Twitterze: "Po deklaracji Prezydenta Andrzeja Dudy o przekazaniu Leopardów, po dwóch tygodniach wytężonej pracy polskiej dyplomacji powstaje koalicja sprzętowa naszych sojuszników w NATO". "Zachód staje po dobrej stronie historii. A to nie koniec na dziś…" - dodał.

"No i mamy komplet na dziś" - podkreślił szef BBN komentując późniejszą decyzję USA na Twitterze.

Joe Biden zapowiedział przekazanie Ukrainie 31 czołgów M1 Abrams - podstawowych czołgów wykorzystywanych przez armię amerykańską, zamówionych także dla Wojska Polskiego.

Wcześniej tego samego dnia rzecznik rządu RFN Steffen Hebestreit poinformował o analogicznej decyzji Berlina. W pierwszej fazie Niemcy chcą wesprzeć Ukrainę 14 czołgami Leopard 2. Jak dodał Hebestreit, celem RFN jest szybkie skompletowanie dwóch batalionów z czołgami Leopard 2, co oznaczałoby prawie 90 maszyn.

Przekazanie kompanii czołgów Leopard 2 Ukrainie zadeklarował również prezydent Duda na początku stycznia we Lwowie. Wezwał wtedy, by inne państwa używające Leopardów 2 - to np. Niemcy, kraje skandynawskie, Hiszpania czy Portugalia - dołączyły do międzynarodowej koalicji w tej sprawie. W środę przekazanie nieokreślonej liczby Leopardów zadeklarowała Norwegia. Ponadto władze brytyjskie zadeklarowały przekazanie Ukrainie swoich czołgów Challenger 2.