Szef BBN: ochrona ludności to m.in. zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa, świadomości sytuacji i podstawowego sprawstwa

To jak redukować poziomu lęku o siebie i swoją rodzinę, zapewnić obywatelom bezpieczeństwo oraz podstawowy poziom sprawstwa, świadomość sytuacji i możliwość odnalezienia się w niej, obejmuje obecnie zagadnienie ochrony ludności - podkreślał w środę szef BBN Jacek Siewiera.

W środę w Warszawie rozpoczęła się konferencja "ODPORNOŚĆ 2023 - I Kongres Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej" z udziałem m.in., szefa Biura Bezpieczeństwa narodowego, wiceszefa MON, Wysokiego Przedstawiciela RP przy Komitecie ds. Odporności NATO Marcina Ociepy i dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa płk. Konrada Korpowskiego.

Siewiera podkreślił, że ochrona ludności i odporność państwa to nie tylko zadanie samego państwa. "Jednym z celów Strategii Bezpieczeństwa Narodowego (podpisanej przez prezydenta w 2020 r.) jest utworzenie obrony powszechnej, obrony, która angażuje wszystkie piętra, wszystkie struktury organizacji państwa, ale również narodowego wysiłku, opartego również o wolę, wiedzę, motywację poszczególnych obywateli i środowisk w których funkcjonują" - powiedział szef BBN.

Podkreślił, że "zadanie utworzenia obrony powszechnej, ochrony ludności jako jednego z elementów odporności państwa jest niezwykle trudne". "Dlatego, że po pierwsze przez wiele lat był to aspekt zaniedbywany, po drugie dlatego, że to temat na tyle wielodyscyplinarny, że w pewien sposób niedookreślony. Bardzo trudno przypisać odpowiedzialność za realizację zadań w tym zakresie jednemu podmiotowi, czy jednej instytucji" - powiedział Siewiera.

Ale - jak dodał - "podstawą do tego działania musi być świadomość, że w Europie bezpiecznie to już było". "Tę dywidendę lat pokoju odebraliśmy. Dziś w obliczu agresji Federacji Rosyjskiej na suwerenne państwo runął porządek bezpieczeństwa i żadne z tych słów nie jest na wyrost. Runęła architektura bezpieczeństwa przez naruszenie czerwonej linii. Czerwona linia była jedna i została przekroczona - to była granica Ukrainy" - powiedział szef BBN.

Dodał, że "niestety od tego momentu również nie ma czerwonych linii, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo". "I musimy być przygotowani. Nie myślę tu tylko o wojnie. Jak pokazał czas pandemii koronawirusa, jak pokazał kryzys graniczny, jak można się spodziewać w najbliższych dekadach pokażą również zmiany klimatyczne i związane z tym katastrofy mniej lub bardziej lokalne - to wszystko będą zagrożenia, z którymi przyjdzie nam się mierzyć od poziomu centralnego przez samorządy aż po poszczególne jednostki, poszczególnego obywatela" - mówił Siewiera.

"Odpowiedzialność głowy rodziny za swoich najbliższych to takie podstawowe źródło lęku, które jest w każdym z nas. Każdy kto odpowiada za swoich najbliższych ma świadomość tego o co boi się najbardziej - w mniejszym stopniu o siebie, a w większym o rodzinę. Ochrona ludności jest właśnie o tym, ochrona ludności jest o tym, jak ten poziom lęku zredukować, jak obywatelom zapewnić bezpieczeństwo, jak obywatelom zapewnić również podstawowy poziom sprawstwa, świadomości sytuacji i możliwości odnalezienia się w niej" - podkreślił Siewiera.

Zdaniem wiceministra Ociepy ostatnie lata to dla naszej odporności bardzo konkretny "stress-test". "I pandemia, i użycie migrantów jako broni na granicy z Białorusią, rosyjski atak na Ukrainę oraz jego skutki, czyli bezprecedensowa fala uchodźcza oraz deficyt surowców energetycznych na rynkach globalnych sprawił, że w bardzo krótkim czasie musieliśmy przejść ten stress-test na bardzo wielu odcinkach jednocześnie" - powiedział wiceszef MON.

W jego ocenie, "zdaliśmy ten test na bardzo przyzwoitym poziomie". "Wielkie podziękowania należą się wszystkim, którzy na pierwszej linii mierzyli się z koronawirusem, bronili naszej granicy, pomagali w przyjęciu uchodźców wojennych z Ukrainy, pomagali w dystrybucji węgla, przeciwdziałają sabotażom czy bronią naszej cyberprzestrzeni" - powiedział wiceszef MON.

ODPORNOŚĆ 2023 - I Kongres Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to - zaznaczają organizatorzy - pierwsza w Polsce konferencja poświęcona zagadnieniom dotyczącym kompleksowego działania, zarówno struktur państwa jak i obywateli; jest to okazja do wymiany doświadczeń przez specjalistów, przedstawicieli samorządu, świata polityki, nauki, służb mundurowych i wojska.