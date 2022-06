Szef BBN: oczekujemy, że nowa koncepcja strategiczna NATO określi Rosję jako agresora

Oczekujemy, że nowa koncepcja strategiczna NATO w jednoznaczny sposób określi Rosję jako agresora i państwo, które zagraża bezpieczeństwu państw Sojuszu - powiedział w poniedziałek szef BBN Paweł Soloch po naradzie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy przed szczytem NATO w Madrycie.

W poniedziałek po południu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się narada prezydenta z przedstawicielami rządu i dowódcami wojskowymi w związku z rozpoczynającym się we wtorek szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego, w którym weźmie udział Andrzej Duda.

Szef BBN przekazał dziennikarzom po spotkaniu, że omówiono dotychczasowe działania podjęte w związku z przygotowaniami do szczytu. "Prezydent chciał poznać opinie ministrów, strony rządowej, również wojska na temat kwestii, które jeszcze wymagają pewnych uzgodnień i rozstrzygnięć w trakcie samego szczytu" - relacjonował.

Soloch podkreślił, że "oczywiście motywem przewodnim" była agresja rosyjska przeciwko Ukrainie, wojna w tym kraju, ocena działań podejmowanych przez NATO i omówienie tych działań, które - jak mówił - "chcielibyśmy, by podjęło (NATO) w przyszłości, jak również stanowisko Polski w tej sprawie".

Szef BBN zapytany został m.in. o poniedziałkową zapowiedź sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, że na szczycie w Madrycie wzmocniona zostanie wysunięta obecność Sojuszu, grupy bojowe NATO we wschodniej części Sojuszu, do poziomu brygady.

"Dokładnie to zostanie sprecyzowane w ten oto sposób, że niewątpliwie obecność NATO na wschodniej flance będzie zwiększona. Rzeczywiście będą rekomendacje co do tego, w jaki sposób, w jakich sytuacjach w tej chwili te bataliony NATO-wskie będą podniesione do rangi brygady" - powiedział szef BBN, dodając, że to kwestia, którą prezydent Duda poruszał wielokrotnie podczas spotkań poprzedzających szczyt NATO w Madrycie.

Podkreślił, że istotną kwestią nowa koncepcja strategiczna NATO. "Rzeczywiście oczekujemy, że w sposób jednoznaczny określi Rosję jako agresora, jako państwo, które zagraża bezpieczeństwu w stopniu najwyższym, bezpieczeństwu państw NATO i oczywiście rekomendacje, wnioski dla samej organizacji wojskowej NATO budowania zdolności do obrony i odstraszania wobec w tej chwili Rosji, która wydaje się stanowić i jest w tej chwili głównym zagrożeniem dla państw NATO" - powiedział szef BBN.