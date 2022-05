Szef BBN: Polska będzie rozmawiać z Turcją nt. akcesji Finlandii i Szwecji do NATO

Polska będzie rozmawiać z Turcją na temat rozszerzenia NATO; zakładamy, że uda nam się przekonać sojuszników tureckich do wyrażenia zgody na akcesję Finlandii i Szwecji do Sojuszu - powiedział w piątek szef BBN Paweł Soloch.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział w piątek, że jego kraj mógłby zawetować wstąpienie Szwecji i Finlandii do tej organizacji. Nie możemy pozytywnie rozpatrywać próby dołączenia do NATO przez Szwecję i Finlandię, ponieważ są one schronieniem dla wielu organizacji terrorystycznych - powiedział Erdogan, cytowany przez dziennik "Daily Sabah".

Szef BBN zapowiedział w piątek, że Polska będzie rozmawiać z Turcją na ten temat. "Jeżeli będzie taka potrzeba, pan prezydent (Andrzej Duda) będzie bezpośrednio rozmawiał z prezydentem Turcji" - podkreślił.

"Tutaj oczywistym jest podnoszenie przez Turcję swoich kwestii związanych z definicją terroryzmu. W tle jest oczywiście sprawa kurdyjska - to się cyklicznie pojawia przy okazji decyzji podejmowanych przez NATO. Przypomnę, że przy okazji szczytu (NATO) w Londynie pan prezydent doprowadził do wyrażenia zgody przez Turcję, nieblokowania planów ewentualnościowych, czyli planów reagowania NATO-wskiego" - powiedział Soloch w piątek dziennikarzom w Warszawie.

"Zakładamy, że tutaj w tym procesie również uda nam się przekonać sojuszników tureckich do wyrażenia zgody na akcesję Finlandii i Szwecji" - dodał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.