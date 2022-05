Szef BBN: Polska będzie rozmawiać z Turcją nt. akcesji Finlandii i Szwecji do NATO (aktualizacja)

Szef BBN Paweł Soloch zapowiedział, że Polska będzie rozmawiać z Turcją na temat rozszerzenia NATO. Zakładamy, że uda nam się przekonać sojuszników tureckich do wyrażenia zgody na akcesję Finlandii i Szwecji do Sojuszu - powiedział Soloch.

Andrzej Duda przebywał w piątek z wizytą w Estonii; rozmawiał z prezydentem tego kraju Alarem Karisem oraz premier Kają Kallas.

Szef BBN przekazał po powrocie prezydenta do Warszawy, że jednym z tematów jego rozmów w Tallinie był zaplanowany na koniec czerwca szczyt NATO w Madrycie. Wydarzenie to - jak podkreślił - było omawiane w dwóch wymiarach. "W wymiarze poszerzenia NATO o Finlandię i Szwecję, ale także w wymiarze wzmocnienia wschodniej flanki NATO. O tym, w jaki sposób te cele osiągnąć, pan prezydent rozmawiał dziś" - powiedział szef BBN.

Dodał, że Polsce chodzi o uzyskanie nie tylko liczebnego wzmocnienia wojsk NATO-wskich na wschodniej flance, ale także o wzmocnienie infrastruktury wojskowej, przede wszystkim zdolności do obrony przed napadem powietrznym. "Chodzi też o zmianę jakości tej obecności. Prezydent mówi o zamianie wysuniętej obecności na wysuniętą obronę - czyli odpowiedni stan gotowości tych jednostek, odpowiednie procedury" - zaznaczył Soloch.

Według niego, przystąpienie Szwecji i Finlandii do Sojuszu byłoby zgodne z oczekiwaniami Polski oraz państw regionu bałtyckiego.

Soloch zapowiedział, że Polska będzie rozmawiać z Turcją na temat rozszerzenia NATO o te dwa państwa. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział w piątek, że jego kraj mógłby do tej organizacji. Nie możemy pozytywnie rozpatrywać próby dołączenia do NATO przez Szwecję i Finlandię, ponieważ są one schronieniem dla wielu organizacji terrorystycznych - powiedział Erdogan, cytowany przez dziennik "Daily Sabah".

"Jeżeli będzie taka potrzeba, pan prezydent będzie bezpośrednio rozmawiał z prezydentem Turcji. Tutaj oczywistym jest podnoszenie przez Turcję swoich kwestii związanych z definicją terroryzmu; w tle jest oczywiście sprawa kurdyjska - to się cyklicznie pojawia przy okazji decyzji podejmowanych przez NATO. Przypomnę, że przy okazji szczytu (NATO) w Londynie pan prezydent doprowadził do wyrażenia zgody przez Turcję, nieblokowania planów ewentualnościowych, czyli planów reagowania NATO-wskiego" - powiedział Soloch. "Zakładamy, że tutaj w tym procesie również uda nam się przekonać sojuszników tureckich do wyrażenia zgody na akcesję Finlandii i Szwecji" - dodał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Głównym tematem piątkowych rozmów prezydenta Dudy w Tallinie była jednak - przyznał Soloch - wojna w Ukrainie oraz wsparcie, jakie Polska i Estonia mogą udzielić staraniom Kijowa o uzyskanie statusu państwa kandydującego do UE. "To się wpisuje w program działań pana prezydenta, na ten sam temat rozmawiał w ubiegłym tygodniu z premierami Litwy i Łotwy" - podkreślił minister. Zaznaczył również, że prezydent zamierza dalej wspierać Ukrainę w uzyskaniu tego statusu.

Soloch został też zapytany o pomysł słowackiej prezydent Zuzany Czaputovej, by przywódcy państw Europy Środkowej i Wschodniej podjęły działania na rzecz przekonania Europy Zachodniej do większego wsparcia dla Ukrainy.

Szef BBN potwierdził, że Andrzej Duda rozmawiał na ten temat z prezydent Czaputovą podczas swojej środowej wizyty w Słowacji. "Taką najbliższą okazją do podjęcia tego typu działań może być chociażby szczyt w Davos i takie działania będziemy podejmować. Spodziewamy się, że do tej inicjatywy przyłączą się również pozostałe państwa, które myślą w podobnym kierunku, jak my" - zaznaczył Soloch.