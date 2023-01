Szef BBN rozmawiał z brytyjskim sekretarzem obrony o czołgach dla Ukrainy

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera rozmawiał w poniedziałek w Londynie z brytyjskim ministrem obrony Benem Wallace'm oraz z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego sir Timem Barrowem. Tematem rozmowy było m.in. przekazanie Ukrainie nowoczesnych czołgów.

"Przed chwilą zakończyliśmy doskonałe rozmowy z @BWallaceMP i T. Barrowem w Londynie" - napisał szef BBN na Twitterze. "Omówiliśmy inicjatywy Prezydenta @AndrzejDuda i @10DowningStreet dot. przekazania Ukrainie nowoczesnych czołgów. Efekty Państwo znacie" - zaznaczył. Dodał, że Polska i Wielkiej Brytania "będą nakłaniać sojuszników do stworzenia koalicji".

Wcześniej BBN poinformowało, że przed wizytą w Wielkiej Brytanii Jacek Siewiera rozmawiał w PGZ Stoczni Wojennej o stanie przygotowań do realizacji programu Miecznik. "Wielka Brytania jest partnerem strategicznym budowy 3 fregat dla MW. Zgodnie z zapowiedziami MON wodowanie pierwszego okrętu ma nastąpić w 2025/2026" - napisano.

W sobotniej rozmowie telefonicznej z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim premier Zjednoczonego Królestwa Rishi Sunak zapowiedział, że jego kraj przekaże Ukrainie czołgi produkcji zachodniej. W poniedziałek Ben Wallace przedstawił w Izbie Gmin szczegóły nowego pakietu pomocy.

W zeszłą środę we Lwowie prezydent Andrzej Duda oświadczył, że Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard 2 (10-14 wozów) w ramach budowania międzynarodowej koalicji w tej sprawie. Jak podkreślił, "przede wszystkim chcemy, żeby była to koalicja międzynarodowa". Prezydent wskazał, że chodzi o to, by taka koalicja przekazała taką liczbę czołgów, by łącznie stanowiły one istotną siłę bojową - jak wskazał, chodzi o brygadową grupę bojową.