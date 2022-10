Szef BBN rozmawiał ze swym ukraińskim odpowiednikiem o wsparciu Ukrainy

Wsparcie Ukrainy i współpraca dwustronna były tematem telefonicznej rozmowy szefa BBN Jacka Siewiery z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksijem Daniłowem – poinformowało w czwartek Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Jak przekazało BBN, była to pierwsza oficjalna rozmowa zagraniczna szefa BBN, a "rozmówcy nawiązując do poniedziałkowych konsultacji Prezydentów Andrzeja Dudy oraz Wołodymyra Zełenskiego omówili kwestie związane z szerokim wsparciem Ukrainy oraz współpracą dwustronną".

Siewiera objął stanowisko szefa BBN 11 października zastępując Pawła Solocha, który został doradcą prezydenta.

"Sekretarz Daniłow pogratulował ministrowi Siewierze objęcia stanowiska. Szef BBN wyraził uznanie dla postawy i determinacji Ukraińców w walce z rosyjskim agresorem i zapewnił o dalszym zacieśnianiu współpracy między instytucjami" - napisano we wpisie BBN na Twitterze.

Biuro przypomniało, że po poniedziałkowym ostrzale ukraińskich miast przez Rosję prezydent Andrzej Duda odbył pilne konsultacje z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

"Prezydent RP omawiał kwestie wsparcia Ukrainy także podczas wtorkowego spotkania Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie oraz wezwał do potępienia rosyjskich zbrodni wojennych we wspólnym oświadczeniu przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki, Czarnogóry i Macedonii Północnej" - zaznaczyło BBN.

Sam Siewiera we wpisie na Twitterze skierowanym do Daniłowa podkreślił, że bardzo ważne dla niego było, iż swą pierwszą zagraniczną rozmowę jako szef BBN odbył właśnie z nim. "Jestem przekonany, że będziemy ściśle współpracować, wspierając naszych prezydentów Andrzeja Dudę i Wołodymyra Zełenskiego. Polska jest z Ukrainą na drodze do zwycięstwa" - napisał Siewiera.