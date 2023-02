Szef BBN: spotkanie prezydenta z sekretarzem generalnym NATO początkiem intensywnych przygotowań do szczytu

Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z sekretarzem generalnym NATO to początek intensywnych przygotowań do szczytu Sojuszu - skomentował dla PAP zapowiedzianą na środę wizytę prezydenta w Brukseli szef BBN Jacek Siewiera.

Zapowiedział, że rozmowy będą dotyczyć zwiększenia wydatków obronnych, rozwijania zdolności do obrony i odstraszania oraz wsparcia dla Ukrainy i jej transatlantyckich dążeń.

"Spotkaniem z sekretarzem generalnym Prezydent rozpoczyna dyplomatyczną ofensywę w sprawach bezpieczeństwa, ale też intensywny etap przygotowań do szczytu NATO. Tempo sojuszniczych konsultacji na pewno zostanie utrzymane przez najbliższych pięć miesięcy" - ocenił Siewiera.

Podkreślił, że na zaplanowanym na lipiec szczycie w Wilnie NATO "musi dostosować się do zmieniających się czasów, trzymając się niezmiennych zasad, czyli jedności, odstraszania i obrony".

"Polskie oczekiwania są jasno określone: wzmocnienie sojuszniczych sił w regionie, wzmocnienie sojuszniczego łańcucha dowodzenia, w tym w Polsce, wzmocnienie infrastruktury obronnej" - podkreślił.

Według szefa BBN "prezydent będzie zabiegał też, by nasi sojusznicy wydawali więcej środków na obronność, a przynajmniej więcej z nich było przeznaczanych na obronę kolektywną NATO". "Polska dwukrotnie przekracza wskaźniki sojusznicze, wydając 4 proc. PKB na obronność i 40 proc. na modernizację" - dodał, nawiązując do zapowiedzianego poziomu tegorocznych wydatków obronnych.

"Szczegóły będą omówione na spotkaniu z sekretarzem generalnym, natomiast prezydent deklaruje polski wkład we wszystkich tych zadaniach" - zaznaczył.

Tematem rozmowy z sekretarzem generalnym omówione ma być też dalsze wsparcie Ukrainy. "Prezydent wyraża satysfakcję, że jako pierwsi rozpoczęliśmy proces szkolenia ukraińskich czołgistów" - podkreślił szef BBN. "Ważna będzie też gotowość państw Sojuszu do wspierania Ukrainy w warunkach prowadzenia wojny na wyniszczenie. Dotyczy to gotowości do odtwarzania zdolności bojowych Ukrainy czy produkcji amunicji" - dodał. "Będziemy zabiegać również o poparcie sojuszników dla euroatlantyckiego wektora w polityce Ukrainy. Wybrzmi to także podczas piątkowej wizyty prezydenta na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa" - zapewnił.

W środę po południu prezydent Duda spotka się w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli z sekretarzem generalnym Jensem Stoltenbergiem. W czwartek prezydent odwiedzi Londyn, gdzie ma w planie rozmowy m.in. z premierem Rishim Sunakiem. W piątek weźmie udział w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. W sobotę rano Andrzej Duda spotka się z prezydentem elektem Republiki Czeskiej Petrem Pavlem i z premierem Norwegii Jonasem Gahrą.