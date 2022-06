Szef BBN: Szwecja chce szybkiej akcesji do NATO, ciekawa polskich doświadczeń

Szwecja chce jak najszybciej wstąpić do NATO, by uzyskać sojusznicze gwarancje wspólnej obrony, jest zainteresowana polskimi doświadczeniami w akcesji i funkcjonowania w strukturach NATO – powiedział PAP szef BBN Paweł Soloch.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego uczestniczył w obradach polsko-szwedzkiego okrągłego stołu polityki bezpieczeństwa, które odbyły się 7-8 czerwca w Sztokholmie.

"To spotkanie, które wpisuje się w cykliczne konsultacje, które przeprowadzamy na przemian w Polsce i Szwecji z udziałem przedstawicieli administracji państwowej, ministerstw spraw zagranicznych i obrony oraz think tanków" - powiedział Soloch PAP.

Jak przekazał, tematem wiodącym było - oprócz rosyjskiego najazdu na Ukrainę - "członkostwo Szwecji w NATO, a w tym kontekście problem uregulowania relacji z Turcją", która sprzeciwia się rozszerzeniu Sojuszu o Finlandię i Szwecję.

"Szwedzi żyją decyzją o wejściu do NATO, tym bardziej, że jest to związane z pewnym procesem legislacyjnym, głosowaniem w parlamencie. Trzeba pamiętać, że jesienią Szwedzi mają wybory. Chcieliby, żeby zgoda ze strony państw członkowskich - tu pojawia się Turcja - nastąpiła jak najszybciej i sam proces przystąpienia Szwecji do NATO w żaden sposób nie był tematem kampanii wyborczej" - dodał szef BBN.

Podkreślił poparcie dla członkostwa w NATO w społeczeństwie i partiach politycznych, a także ścisłą współpracę Szwecji i Finlandii w kwestii akcesji. "To dla nich epokowe wydarzenie, mają świadomość, że zrywają z dwustuletnią tradycją neutralności, nieangażowania się w sojusze. Nie wywołuje to większego sprzeciwu społeczeństwa. Jest poparcie, choć może nie tak wysokie jak w Finlandii" - zauważył Soloch.

"Inicjatywa skutkująca o wejściu do NATO wyszła tym razem ze strony fińskiej, choć tradycyjnie to Szwedzi wydawali się bardziej skłonni iść w tym kierunku. Szwedzi i Finowie robią wszystko razem, konsultują się, by przystąpienie ich krajów nie odbyło się w różnych terminach" - dodał szef BBN.

Podkreślił, że Szwedzi "chcieliby jak najszybszej akcesji ze względu na bezpieczeństwo", a po ogłoszeniu zamiaru wejścia do Organizacji spodziewają się działań ze strony Rosji "przede wszystkim w wymiarze hybrydowym". "Chcieliby, żeby ten proces trał możliwie krótko, aby uzyskać pełne gwarancje wynikające z członkostwa, zwłaszcza w perspektywie artykułu 5 traktatu o NATO" - mówił.

"Bardzo podkreślają, że wnoszą swój potencjał, będą wartością dodana, chcą zwiększyć swoje nakłady na obronność do 2 proc. PKB. Są bardzo zainteresowani współpracą z Polska jako sąsiadem przez morze, jest też tradycja współpracy Polski Szwecji w dziedzinie bezpieczeństwa, Szwedzi są również ciekawi naszych doświadczeń z realizacja uczestnictwa w NATO, funkcjonowania w strukturach natowskich" - relacjonował szef BBN.

Przypomniał, że Szwecja należy do krajów, które przekazują broń Ukrainie. "To broń lekka, dostarczana nie w takim wymiarze jak Polska, Szwedzi są gotowi rozważać zwiększenie tych dostaw w momencie przystąpienia do NATO, ponieważ zakładają, że jako państwo członkowskie będą mieli silniejsze gwarancje bezpieczeństwa" - powiedział. Zwrócił też uwagę na ewolucję NATO widoczną "od szczytu w Walii, a zwłaszcza w Warszawie - powrót do tradycyjnej roli NATO, która od lat 90. ulegała pewnej atrofii: odstraszania i obrony, głównie na kierunku wschodnim".

Soloch zaznaczył, że choć Szwedzi współdziałają z NATO jako kraj partnerski, "to w takich kwestiach jak związane z artykułem 5 i współdzieleniem taktycznej broni nuklearnej - nuclear sharing - podstawowych sprawach związanych z odstraszaniem i obroną, Szwedów nie było".

W spotkaniu brali udział przedstawiciele MON i ministerstwa obrony Szwecji, resortów spraw zagranicznych, szwedzkiej Agencji Zarządzania Kryzysowego, warszawskiego biura German Marshall Fund, PISM, Szwedzkiego Instytutu Studiów Europy Wschodniej i Szwedzkiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Tematami rozmów były skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę dla bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego, bezpieczeństwo europejskie i transatlantyckie oraz zagrożenia hybrydowe, zwłaszcza w kontekście wyzwań finansowych i odporności.

Szwecja i Finlandia 18 maja wystąpiły w Brukseli o wejście do NATO. Ich przyjęcie do Sojuszu wymaga akceptacji 30 obecnych państw członkowskich.