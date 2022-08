Szef BBN: to był rok pełen wyzwań dla wojska, prezydent pozostawał w kontakcie się z dowódcami

W Święto Wojska Polskiego prezydent Andrzej Duda podziękuje żołnierzom za zaangażowanie; miniony rok był pełen wyzwań, prezydent pozostawał w ciągłym kontakcie z dowódcami – powiedział PAP szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

"Podczas dzisiejszego Święta Wojska Polskiego prezydent Andrzej Duda będzie chciał podziękować oraz oddać szacunek siłom zbrojnym za ostatni rok bezprecedensowego zaangażowania" - powiedział Soloch PAP. "Oczywiście święto obchodzimy też myśląc o wspieraniu walczącej Ukrainy, co znajdzie odbicie w wystąpieniach prezydenta" - dodał.

Szef prezydenckiego BBN zaznaczył, że "ostatnie 12 miesięcy było pełne wyzwań dla wojska". "Dokładnie rok temu prezydent wydawał postanowienie o wsparciu naszych sojuszników w ewakuacji cywilów z Afganistanu. Chwilę potem mieliśmy do czynienia z eskalacją napięcia na granicy z Białorusią i finalnie zaangażowaniem kilkunastu tysięcy żołnierzy w operacji ochrony granicy. Odbywało się to w cieniu rosyjskich ćwiczeń Zapad-21, po raz pierwszy na taką skalę mających miejsce tuż przy naszych granicach. Kolejne miesiące to już otwarcie narastające zagrożenie ze strony Rosji i brutalna agresja na Ukrainę" - wyliczał.

Według Solocha "wszystkie te kryzysy sprawdzały siły zbrojne w realnych warunkach", a "w tym czasie prezydent Andrzej Duda był praktycznie w ciągłym kontakcie z dowódcami wojskowymi". Minister przypomniał, że w BBN odbyło się około 40 narad koordynacyjnych z udziałem prezydenta, przedstawicieli rządu, wojska i innych służb. "Prezydent złożył około 20 wizyt roboczych w wojsku, także na granicy, przesmyku suwalskim, czy w kontyngentach. Konsultował się też z opozycją w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego" - powiedział.

"Rola, jaką od roku odgrywają siły zbrojne, znalazła też odzwierciedlenie w objęciu przez ministra obrony Mariusza Błaszczaka funkcji wicepremiera" - zauważył.

"Był to też dla sił zbrojnych rok, w którym podjęliśmy pierwszy raz na taką skalę decyzję o wzmocnieniu armii - zwiększeniu jej finansowania, zwiększeniu liczebnym oraz przyspieszeniu modernizacji. To były założenia podpisanej przez prezydenta ustawy o obronie ojczyzny. Decyzję o zakupach uzbrojenia były efektem pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa w Europie, ale też przekazania przez wojsko znacznych ilości uzbrojenia ukraińskim siłom zbrojnym" - powiedział.

"O wnioskach, jakie wojsko musi wyciągnąć z tych kryzysów, prezydent mówił w czerwcu podczas pierwszej od trzech lat odprawy kadry MON i sił zbrojnych" - przypomniał Soloch. W ostatnich latach doroczne odprawy nie odbyły się z powodu pandemii. "Wnioski dotyczyły zacieśnienia współpracy z innymi służbami i strukturami państwa, ale też szeroko rozumianej doktryny prowadzenia działań mającej bezwzględnie chronić obywateli potencjalnie najbardziej zagrożone tereny" - dodał.

"Ten rok to też zwiększenie zaangażowania Wojska Polskiego w działania w ramach NATO i starania prezydenta o wzmocnienie sojuszniczego bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, co znalazło odbicie w decyzjach ze szczytu w Madrycie" - zaznaczył Soloch.

Nawiązał także do awansów generalskich dokonywanych przez prezydenta z okazji wojskowego święta. "Częścią wzmacniania sił zbrojnych są liczne nominacje generalskie, jakie prezydent dziś wręczy. Awansowani zostaną zarówno oficerowie z linii, jak i sztabów, w tym odpowiedzialni za współdziałanie z sojusznikami" - powiedział.

Przed Świętem WP prezydent podpisał 11 nominacji na stopnie generalskie, w tym osiem na pierwszy generalski stopień. Dwóch oficerów prezydent awansował do stopnia generała broni; jednym z nich jest prof. Grzegorz Gielerak. "Awans dla generała Gieleraka, szefa Wojskowego Instytutu Medycznego, to nie tylko uznanie dla jego wielkiej pracy w czasie pandemii, ale przede wszystkim proces wzmacniania systemu medycyny wojskowej i szpitalnictwa jako ważnego elementu odporności państwa w czasie kryzysów i wojny" - powiedział Soloch.

Za symbol zacieśniania wojskowej współpracy polsko-amerykańskiej uznał "fakt, że wśród odznaczonych dziś przez prezydenta znajdzie się generał dywizji Richard Neely, dowódca Gwardii Narodowej Stanu Illinois, która od lat współdziała z Wojskiem Polskim, m.in. w rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej".