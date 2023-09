Szef BBN: w czasach pokoju jednym z kluczowych wyzwań jest funkcjonowanie szpitali

W czasach pokoju jednym z kluczowych wyzwań jest funkcjonowanie szpitali. Właściwe zasoby w służbie zdrowia są ważne w fazie wojny i braki takich rezerw były dotkliwie odczuwalne na początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie – ocenił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera.

W piątek w Krakowie szef BBN, doktor nauk medycznych i anestezjolog, uczestniczył w II Interdyscyplinarnym Forum Bezpieczeństwa Pacjenta.

Podczas swojego wystąpienia Siewiera podkreślił, że temat bezpieczeństwa pacjentów jest szczególnie ważny w dzisiejszych czasach, w obliczu wojny na Ukrainie. Dla służb medycznych - zwrócił uwagę - pacjent jest najważniejszy. Jego zdaniem w debacie publicznej za rzadko mówi się o człowieku, jakości jego życia i przedłużeniu tego życia.

"Na naszym krajowym podwórku skupiona jest uwaga społeczeństw całego świata ze względu na to, że stanowimy przedmurze świata zachodniego w stosunku do krwawej, bezprawnej, naruszającej wszelkie normy szacunku do życia człowieka wojny na Ukrainie" - powiedział Siewiera. Jak zaznaczył, kultura zachowania opiera się na szacunku do życia ludzkiego.

Jak mówił, w czasach pokoju, którym Polska może się cieszyć, jednym z kluczowych wyzwań jest funkcjonowanie szpitali, jakość opieki nad chorymi, cyfryzacja zapewniająca szybki przepływ informacji.

W czasach kryzysu, gdy państwo podlega mobilizacji na skutek rozchwiania, np. katastrofy, ważna jest logistyka, przemieszczanie i rozmieszczanie pacjentów.

Zbudowanie właściwych zasobów w służbie zdrowia - chodzi o kadry, aparaturę szpitalną, leki, kwestie logistyczne itd. - jest kluczowe w fazie wojny. "Braki rezerw dotkliwie były odczuwane na Ukrainie w pierwszej fazie pełnoskalowej wojny" - zauważył.

II Interdyscyplinarne Forum Bezpieczeństwa Pacjenta w Krakowie patronatem honorowym objął prezydent RP Andrzej Duda. Wydarzenie potrwa do niedzieli.