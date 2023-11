Szef BBN: w ostatnich dniach odbyłem spotkania z przedstawicielami wszystkich dużych ugrupowań na temat obronności

W ostatnich dniach na polecenie prezydenta odbyłem w BBN spotkania z przedstawicielami w zasadzie wszystkich dużych ugrupowań, które zajmują się działem obronności szeroko rozumianym - powiedział w czwartek na antenie TVN24 szef BBN Jacek Siewiera.

Szef BBN podkreślił na antenie TVN24, że pan prezydent "w obszarze bezpieczeństwa wierzy w dobrą współpracę z każdym przedstawicielem rządu, który zostanie powołany, bez względu na to, jaki jego skład będzie i jaka będzie większość w Sejmie".

"Warto wspomnieć, że w ostatnich dniach na polecenie pana prezydenta w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyłem spotkania z przedstawicielami w zasadzie wszystkich dużych ugrupowań, które zajmują się działem obronności szeroko rozumianym, nie tylko wojskowej, ale obronności, bezpieczeństwa rozumianego jako systemu odporności państwa. Bez kamer, na pogłębioną dyskusję o potencjalnej współpracy w tym obszarze" - przekazał Siewiera.

Zaznaczył, że "prezydent przywiązuje do niej ogromną wagę". Na pytanie, co z tych spotkań wyniknęło, odpowiedział: "Przede wszystkim zostały zaakcentowane te obszary odpowiedzialności za państwo, na których szczególnie zależy panu prezydentowi i z których prezydent nie zrezygnuje w obliczu tych zagrożeń, które mamy za wschodnią granicą, a ten obraz rysuje się bardzo ponury".

Siewiera został zapytany także o to, czy Polskę stać na armię liczącą 300 tys. żołnierzy oraz czy to jest armia, którą powinna mieć Polska.

"To jest liczebność armii, która na pewno jest osiągalna, jest to ambitny cel, ale możliwy do zrealizowania, również w aspekcie demograficznym. Polska historia pokazuje, że takie liczebności sił zbrojnych są możliwe do osiągnięcia" - ocenił.