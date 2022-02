Szef BBN: w środę szef MON Mariusz Błaszczak ma rozmawiać telefoniczne z ministrem obrony Ukrainy

W środę minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ma rozmawiać telefonicznie z ministrem obrony Ukrainy Ołeksijem Reznikowem - poinformował we wtorek szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

W poniedziałek Soloch poinformował, że Polska zadeklarowała przekazanie Ukrainie kilkudziesięciu tysięcy sztuk amunicji, w tym pocisków przeciwlotniczych, które mają służyć obronie, nie atakowi. Podkreślił, że decyzja rządu została podjęta w ścisłej współpracy z prezydentem Andrzejem Dudą.

Szef BBN pytany we wtorek w Polsat News, kiedy zapadła decyzja o przekazaniu Ukrainie amunicji, odparł, że w wymiarze politycznym zapadła ona już jakiś czas temu. "Natomiast szczegóły techniczne były dopracowywane przez jakiś czas w kontakcie ze stroną ukraińską" - podkreślił.

Dopytywany, co konkretnie zostanie przekazane Ukrainie, Soloch powiedział, że nie chciałby podawać szczegółów specyfikacji, "ponieważ dysponentem informacji na ten temat jest Ministerstwo Obrony Narodowej".

Soloch pytany był też o wywiad w "Rzeczypospolitej" ukraińskiego ministra obrony Ołeksija Reznikowa, który powiedział, że Ukraina nie otrzymała żadnej pomocy z naszej strony.

"To jest jakieś nieporozumienie, które mam nadzieję, że obaj ministrowie - mówię o naszym ministrze obrony panu Mariuszu Błaszczaku i ministrze Reznikowie - wyjaśnią sobie" - podkreślił szef BBN.

Poinformował, że w tym tygodniu, "bodajże jutro", ministrowie mają rozmawiać ze sobą telefonicznie.

Szef BBN pytany był też o deklarację prezydenta USA Joe Bidena wysłania na teren wschodniej flanki NATO dodatkowych żołnierzy. "Są bezpośrednie rozmowy. Decyzje mogą zapaść w ciągu najbliższych dni. Oficjalnie Amerykanie zadeklarowali dla całej Europy Środkowo-Wschodniej 8,5 tys. żołnierzy" - powiedział Soloch.

Dodał, że część tych żołnierzy byłaby w Polsce. "Oczywiście przygotowujemy takie plany we współpracy z sojusznikami amerykańskimi, jeżeli tylko te decyzje zapadną - a one mogą zapaść w ciągu najbliższych dni - to jasne, że będzie na ten temat publiczna informacja" - zaznaczył szef BBN.

Premier Mateusz Morawiecki udaje się we wtorek do Kijowa, gdzie spotka się z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem oraz prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Wizyta premiera Morawieckiego w Kijowie odbywa się na zaproszenie szefa ukraińskiego rządu. Jej głównym celem - jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu w poniedziałkowym komunikacie - "są rozmowy na temat trudnej sytuacji spowodowanej zagrożeniem z Rosji, a także okazanie solidarności Polski z Ukrainą".

Jak dodano, "wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Kijowie ma wymiar zarówno międzynarodowy jak i dwustronny". "Polska sprawuje obecnie przewodnictwo w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Spotkanie w stolicy Ukrainy będzie jednak również okazją do rozwinięcia kwestii poruszonych przez liderów państw podczas spotkania na marginesie 30. Forum Gospodarczego w Karpaczu we wrześniu 2021 r." - napisano.

Zgodnie z planami tej wizyty, "szef polskiego rządu weźmie również udział w spotkaniu z przedstawicielami społeczności polskiej na Ukrainie oraz złoży kwiaty na mogile Legionistów 1920 r."