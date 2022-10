Szef BBN: wdrożenie wniosków z wojny na Ukrainie do polskich sił zbrojnych musi zakładać rozwój w zakresie ochrony ludności

Wdrożenie wniosków z wojny na Ukrainie do polskich sił zbrojnych musi zakładać równoległe rozwijanie zdolności w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, ochrony ludności oraz w obszarze cyberbezpieczeństwa - mówił szef BBN Jacek Siewiera podczas kongresu "Krynica Forum'22 – Wzrost i Odbudowa".

Siewiera w swoim wystąpieniu podkreślił, że bezpieczeństwo narodowe nie jest tylko bezpieczeństwem militarnym. "To jest ogromny obszar bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, odporności państwa rozumianej jako zdolność państwa do realizacji określonej bieżącej działalności, bieżącej operacji, również w warunkach kryzysów - kryzysu sztucznego, naturalnego. Jest to również kwestia bezpieczeństwa systemu ochrony ludności, cyberbezpieczeństwa, systemu ratownictwa, również systemu ochrony zdrowia, a także - ze szczególnym uwzględnieniem - bezpieczeństwa militarnego" - wskazał.

"Konflikt zbrojny, który toczy się na Ukrainie, w dniu dzisiejszym znajduje się w fazie, w której środki Federacji Rosyjskiej, środki walki zbrojnej, są niewystarczające do tego, by uzyskać przewagę inicjatywy na polu walki" - ocenił Siewiera.

"Konfrontacja militarna, jeśli nie włączymy w katalog używanych środków rażenia broni masowego rażenia, na terenie Rzeczypospolitej jest dzisiaj mało prawdopodobna. Natomiast konfrontacja z wykorzystaniem środków asymetrycznych, środków, które nie będą dawać czerwonych flag, nie będzie znaków ostrzeżenia, a które będą testować odporność państw, będą przebiegać poniżej progu wojny, to właśnie ten obszar jest niezwykle ważny" - dodał szef BBN.

Jak podkreślił, "wdrożenie wniosków z wojny na Ukrainie do polskich sił zbrojnych musi zakładać równoległe rozwijanie zdolności w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, ochrony ludności, ochrony w obszarze cyberbezpieczeństwa - wszystkich tych obszarów, które decydują o bezpieczeństwie państwa". "Te kierunki zostały nakreślone przez prezydenta Rzeczypospolitej w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa" - wskazał.

Siewiera zapowiedział także, że "nadchodzący czas to również czas wydania głównych kierunków sił zbrojnych". "To dokumenty, które będą określały przyszłość polskiej armii. Te wnioski z wojny na Ukrainie będą miały fundamentalne znaczenie również w tym obszarze" - zaznaczył.

"Podstawą intelektualnego wkładu w przyszłą strategię obronną, być może w przyszłą strategię bezpieczeństwa narodowego, powinny być prace i debata strategiczna z wykorzystaniem danych. Danych, do których powszechny dostęp jest z oczywistych względów niemożliwych: danych wywiadowczych, danych z feedbacku, jakie uzyskuje od naszych przyjaciół z Ukrainy, z którymi mamy stały kontakt, wiemy, jakie środki rażenia się sprawdzają, dostajemy listy, jakie poprawki w naszych armatohaubicach należy wprowadzić" - mówił Siewiera.

"Wdrożenie tych wniosków, danych wywiadowczych również, wniosków z pola walki, zebranie tych danych i dyskusja o nich jest jedną z moich ambicji" - dodał Siewiera. Jak zaznaczył, miałoby to mieć odzwierciedlenie w dokumentach planistycznych, czyli w doktrynie.