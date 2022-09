Szef BBN: wojna na Ukrainie, bezpieczeństwo żywnościowe i sprawy energetyczne to tematy wystąpienia prezydenta na sesji ONZ

Wojna na Ukrainie, bezpieczeństwo żywnościowe, sprawy energetyczne i kryzys klimatyczny - to tematy, które prezydent Andrzej Duda poruszy w trakcie swojego wystąpienia podczas 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku - poinformował szef BBN Paweł Soloch.

W dniach 20-22 września prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką złoży wizytę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, podczas której m.in. weźmie udział w debacie generalnej 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

W poniedziałek w TVP Info szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, pytany, co będzie głównym komunikatem przemówienia prezydenta, przypomniał, że sesja ONZ odbywać się będzie w cieniu agresji rosyjskiej przeciw Ukrainie i to, co prezydent będzie chciał przekazać, ma związek z tą sytuacją.

Soloch poinformował, że prezydent będzie zwracał również uwagę na kontekst globalny tej sytuacji, tj. kryzys żywnościowy "sztucznie prowokowany przez stronę rosyjską". Soloch przypomniał, że temu zagadnieniu służyła niedawna wizyta prezydenta w Afryce. "Jasnym jest, że tematem są też sprawy energetyczne, kryzys klimatyczny" - dodał szef BBN.

Zaznaczył przy tym, że nie wszystkie kraje na świecie mają taką samą perspektywę - jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. Wyjaśnił, że część z nich wciąż traktuje ją jako konfrontację Ameryki z Rosją i zaznaczył, że ci, którzy nie lubią Ameryki popierają Rosję. "W swoim wystąpieniu prezydent będzie chciał również odnieść się do tych wątków i kontrować tego typu narracje" - zapowiedział Soloch.

