Szef CBA: kontynuujemy misję, której celem jest dążenie do tego, by Polska była krajem uczciwym

Kontynuujemy naszą misję, której celem jest dążenie do tego, by Polska była krajem uczciwym - powiedział szef CBA Andrzej Stróżny podczas oficjalnych obchodów 16. rocznicy utworzenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dodał, że kolejny rok stawia przed formacją nowe wyzwania.

Oficjalne obchody święta CBA odbyły się w czwartek w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym CBA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Lucieniu (Mazowieckie). Uroczystości z okazji Święta CBA poprzedziła msza św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników CBA odprawiona w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie.

W uroczystości wzięli udział m.in. szefowie służb, które na co dzień współpracują z CBA. "Podczas wygłoszonego przemówienia skierowanego do funkcjonariuszy i pracowników Szef CBA Andrzej Stróżny podziękował wszystkim tym, którzy na co dzień motywują Biuro do działania i sprzyjają jego pracy. Słowa podziękowań skierował do szefów służb i prokuratur, które współpracują z CBA, aby skutecznie walczyć z przestępczością, w szczególności tą najbardziej niebezpieczną, zorganizowaną" - napisało w komunikacie CBA.

Stróżny przekazał podziękowania wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom, którzy na co dzień wykonują zadania powierzone ustawowo CBA. "Szczególne wyrazy wdzięczności skierował wobec wszystkich zaangażowanych w pomoc rodzinom funkcjonariuszy i pracowników służb ukraińskich współpracujących z CBA" - napisano. Podkreślono, że pomoc ta jest nadal kontynuowana.

"Kontynuujemy naszą misję, której celem jest dążenie do tego, by Polska była krajem uczciwym. Kolejny rok stawia przed nami i naszą służbą nowe wyzwania. Podołać im możemy tylko razem, zjednoczeni wokół Sztandaru, w imię wspólnych wartości i celów" - powiedział cytowany w komunikacie szef CBA.

Słowa gratulacji i życzenia sukcesów przekazał funkcjonariuszom i pracownikom zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. dyw. Dariusz Łukowski. Jednocześnie podkreślił, jak ważną służbą jest CBA w zakresie dbałości o bezpieczeństwo ekonomiczne kraju.

Szczególnie zasłużeni funkcjonariusze CBA otrzymali odznaczenia państwowe oraz awanse na wyższe stanowiska służbowe. Odznaczenia państwowe w imieniu prezydenta RP wręczył gen. dyw. Dariusz Łukowski.