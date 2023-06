Szef CBA oraz dyrektor NABU podpisali porozumienie o współpracy

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz dyrektor Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy podpisali porozumienie o współpracy - poinformował we wtorek zespół prasowy CBA. Ma ona dotyczyć m.in. obszaru zwalczania przestępczości korupcyjnej, wzajemnego wsparcia w zakresie szkoleń, wymiany doświadczeń, czy metod oraz technologii, które są niezbędne do podnoszenia potencjału służb antykorupcyjnych obu państw.

Na zaproszenie szefa CBA w dniach 19-20 czerwca 2023 roku wizytę w Polsce złożyli dyrektor Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy Semen Kryvonos oraz pierwszy zastępca dyrektora Gizo Uglava wraz z przedstawicielami wyższej kadry kierowniczej.

"Jednym z najistotniejszych elementów wizyty delegacji NABU w Polsce było podpisanie nowelizacji porozumienia o współpracy pomiędzy CBA i NABU, które zostało zawarte w roku 2016. Nowelizacja dokumentu ma związek z obecną sytuacją geopolityczną Ukrainy oraz koniecznością podejmowania wspólnych działań w zakresie identyfikacji, zwalczania i przeciwdziałania nadużyciom przy realizacji wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć związanych z odbudową Ukrainy ze zniszczeń wojennych" - poinformował we wtorek zespół prasowy CBA.

Przekazał też, że strony porozumienia zobowiązały się do wzajemnej współpracy zarówno w obszarze zwalczania przestępczości korupcyjnej oraz do wzajemnego wsparcia w zakresie szkoleń, wymiany doświadczeń i wiedzy, rozwoju metod i technologii, które są niezbędne do podnoszenia potencjału służb antykorupcyjnych obu państw.

"Porozumienie zakłada również promowanie działań edukacyjnych i budowanie świadomości społecznej o negatywnych finansowych i gospodarczych skutkach istnienia przestępczości korupcyjnej" - podał zespół prasowy CBA.