Szef Gabinetu Prezydenta o znaczeniu Andrzeja Dudy dla prawicy

Andrzej Duda nigdy nie był typem partyjnego działacza i nie sądzę, by chciał nim być; będzie natomiast niezbędnym elementem do tego, by prawica w ogóle przetrwała - ocenił szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek.

Prezydencki minister był pytany, czy widzi taką "siłę i zdolność", by PiS jeszcze wygrywało wybory, czy też czeka tę partię "pokutowanie" 2-3 kadencje w opozycji.

Mastalerek ocenił, że "nie jest niczym nadzwyczajnym przegrywać w polityce" i to jest istota demokracji. "Natomiast ten obóz - obóz prawicowy, konserwatywny, obóz niepodległościowy, patriotyczny przegrywał. Potrafił się zreorganizować, a później wygrywał" - zaznaczył. Dopytywany, czy - jego zdaniem - PiS wymaga dziś reorganizacji, polityk stwierdził, że to oczywiste.

Prezydent Andrzej Duda nigdy nie był działaczem partyjnym

"(Prezes PiS) Jarosław Kaczyński przegrywał i potrafił wstać i wygrywać. Ale dziś potrzeba stanąć w prawdzie, trzeba wyciągnąć prawdziwe wnioski. Nie można się okłamywać, nie można się oszukiwać, (trzeba) zmienić się i iść do przodu" - wskazywał.

Mastalerka pytano też, czy w 2025 r. - kiedy prezydent Andrzej Duda skończy swoją misję w Pałacu Prezydenckim, będzie odpowiednim kandydatem na lidera Zjednoczonej Prawicy. Polityk odpowiedział, że "prezydent Andrzej Duda nigdy nie był działaczem partyjnym". Na uwagę, że Andrzej Duda działał w PiS, Mastalerek powiedział: "Działaczem partyjnym to byłem ja, działałem na Nowogrodzkiej, działałem wcześniej w strukturach, w młodzieżówce".

"Prezydent Andrzej Duda do polityki przyszedł jako mecenas, który wszedł do rządu, później miał ten zaszczyt, by być ministrem w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, później został parlamentarzystą i zawsze był znany z tego, że w parlamencie działał przy ustawach, był reprezentantem przed TK. Zawsze zajmował się sprawami merytorycznymi. (...) Nigdy nie był typem działacza i myślę, że nigdy nie będzie chciał nim być" - zaznaczył.

To będzie niezbędny element do tego, by prawica w ogóle przetrwała i mogła wygrywać

"Więc nie widzę tego. Prezydent nie ma takich ambicji. Ale jedno jest pewne: to Andrzej Duda jest symbolem 2015 r. (...) To nie była dobra zmiana, to była "Duda-zmiana", ponieważ Andrzej Duda przełamał wtedy system, on jest właśnie symbolem wygranych wtedy wyborów" - dodał.

Pytany, czy Andrzej Duda to zatem "symbol i sentyment" do czasu wyborczego zwycięstwa, Mastalerek zaprzeczył. "To będzie niezbędny element do tego, by prawica w ogóle przetrwała i mogła wygrywać".

Dopytywany, jaka wtedy będzie rola byłego już prezydenta, Mastalerek powiedział: "Zobaczymy, czy ten obóz prawicowy, konserwatywny, niepodległościowy będzie potrafił dobrze ustawić się wobec prezydenta Dudy". "Bo to im powinno zależeć na tym, by prezydent był od czasu do czasu aktywny, by zajmował pewną rolę na scenie politycznej, ponieważ to nie jest oczywiste, że prawicą w Polsce będzie PiS, będzie Zjednoczona Prawica" - mówił.

Przywoływał przykłady innych krajów europejskich, w tym Francji i Włoch. Pytał, jaka np. jest obecnie we włoskim rządzie pozycja partii Forza Italia. "Jest małym braciszkiem partii Giorgii Meloni" - zaznaczył.