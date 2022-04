Szef GITD: w majowy weekend wzmożone kontrole autobusów i ciężarówek

W majowy weekend na polskich drogach Główna Inspekcja Transportu Drogowego będzie prowadziła wzmożone kontrole autobusów i ciężarówek – zapowiedział w piątek szef GITD Alvin Gajadhur.

"Zaczyna się długi majowy weekend. Inspekcja Transportu Drogowego będzie prowadziła rutynowe kontrole na najbardziej niebezpiecznych odcinkach dróg. Zajmiemy się kontrolą samochodów ciężarowych, autobusów" - powiedział Gajadhur.

Przypomniał, że od soboty będą obowiązywały ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 12 t. Ciężarówki muszą zostać na parkingach od 30 kwietnia do 2 maja w godzinach od 18 do 22, oraz 1 i 3 maja od godz. 8 do 22.

"Nie wszystkie samochody ciężarowe znikną z dróg, są pewne wyłączenia, natomiast w większości w tych godzinach powinny stać na parkingach, po to, aby ruch pojazdów osobowych był bardziej płynny, abyśmy mogli bezpiecznie w mniejszych korkach dotrzeć do miejsc wypoczynku" - wyjaśnił główny inspektor.

Zaapelował do kierowców samochodów osobowych, aby rozpoczynając podróż sprawdzili stan pojazdu oraz zaplanowali chwilę odpoczynku w trasie. "Warto odpocząć, aby bezpiecznie dotrzeć do celu. Nie ważne, czy na miejsce wypoczynku dojedziemy 20 min. lub pół godziny później" - dodał.

Zaznaczył, "że o bezpieczeństwo na drogach będą dbały fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości, nieoznakowane pojazdy z wideo rejestratorami". "Apelujemy o zdjęcie nogi z gazu, gdyż te urządzenie pracują non stop i wyłapują piratów drogowych" - oznajmił.