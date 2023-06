Szef ITD: chcemy, by dzieci bezpiecznie dotarły na wypoczynek, rozpoczynamy wzmożone kontrole autokarów

Inspektorzy transportu drogowego rozpoczynają dzisiaj kontrole autokarów na terenie całego kraju. O taką kontrolę mogą poprosić rodzice, czy organizatorzy wyjazdu. Chcemy, aby rodzice byli pewni, że ich pociechy dotrą bezpiecznie na wymarzony wypoczynek - powiedział w sobotę Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

W inauguracji akcji "Bezpieczny autokar - wakacje 2023" wziął także udział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur podkreślił, że inspektorzy ITD podczas każdej kontroli sprawdzą stan techniczny pojazdu m.in., w jakim stanie jest układ hamulcowy, kierowniczy, wydechowy, stan opon, oświetlenie oraz czy nie ma wycieków płynów eksploatacyjnych. "Sprawdzamy również kondycję kierowców, czy są wypoczęci oraz czy są trzeźwi" - powiedział.

Zaznaczył, że o taką kontrolę mogą poprosić rodzice, czy organizatorzy wyjazdu. "Chcemy, aby rodzice byli pewni, że ich pociechy dotrą bezpiecznie na wymarzony wypoczynek" - mówił Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Przypomniał, że w trakcie ubiegłorocznych wakacji inspektorzy sprawdzili ponad 2 tysiące autokarów przewożących dzieci na wypoczynek. W 74 przypadkach zatrzymano dowody rejestracyjne, tj. 3,6 proc. skontrolowanych pojazdów. Natomiast pojazdów w fatalnym stanie technicznym, które nie odjechały z punktu kontrolnego było 22, tj. około 1 proc.

"Stan techniczny autokarów z roku na rok się poprawia. Przewoźnicy są coraz bardziej odpowiedzialni, również coraz bardziej odpowiedzialni są kierowcy. Jest coraz mniej wykrytych naruszeń, aczkolwiek - tak, jak pokazują statystyki - zdarzają się przypadki nieprawidłowości, dlatego o takie kontrole można poprosić i inspektorzy przez cały okres wakacji będą dbali o to, by te wyjazdy przebiegały bezpiecznie" - podkreślił Alvin Gajadhur.

Zwrócił też uwagę, że jeżeli wyjazd jest dłuższy, zagraniczny, bez noclegów, to wtedy w autokarze powinno być dwóch kierowców, bo dziennie kierowca może prowadzić pojazd przez 9 godzin, a 2 razy w tygodniu - 10. Po 4,5 godz. ciągłej jazdy musi być natomiast minimum 45 minut przerwy na odpoczynek i regenerację sił.

Szef ITD zapewnił, że inspektorzy będą dbali nie tylko o bezpieczeństwo przewozów autokarowych, ale również będą prowadzili kontrole ciężarówek i sprawdzali, czy pojazdy są sprawne technicznie, a kierowcy trzeźwi i wypoczęci.

Przypomniał, że w wakacyjne weekendy obowiązują ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Te zakazy obowiązują w wakacyjne piątki w godz. 18-22, w soboty w godz. 8-14 i w niedzielę w godz. 8-22. Z zakazu wyłączone są natomiast m.in. pojazdy przewożące żywe zwierzęta, artykuły spożywcze, paliwa, czy pojazdy pracujące na potrzeby dróg oraz mostów. "Ten zakaz jest wprowadzony po to, by kierowcy samochodów osobowych mogli podróżować w lepszych warunkach" - mówił Gajadhur.

Zaznaczył, że o bezpieczeństwo na polskich drogach będzie dbał także system fotoradarowy, który w czasie ubiegłorocznych wakacji zarejestrował około 204 tys. przekroczeń prędkości. "Niestety byli niechlubni rekordziści, którzy potrafili jeździć zbyt szybko. Rekordzista jechał z prędkością 162 km/h w obszarze zabudowanym, więc apelujemy o zdjęcie nogi z gazu i o bezpieczną jazdę" - powiedział szef ITD.

Dodał, że statystyki z roku na rok się poprawiają. "To m.in dzięki nowym przepisom, które zostały wprowadzone przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Jest to skuteczna walka z piratami drogowymi i nasze urządzenia rejestrują coraz mniej przekroczeń prędkości" - mówił Gajadhur.

Podczas sobotniej inauguracji akcji "Bezpieczny autokar - wakacje 2023" Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przypomniał, że w piątek wakacje zaczęło 4,7 mln dzieci i młodzieży.

"Te kontrole nie są tylko po to, żeby zatrzymywać samochody, ale po to również, żeby każdy przewoźnik miał świadomość tego, że z niesprawnym samochodem i z nieprzygotowanymi kierowcami po prostu nie odjedzie na wakacje z dziećmi. Dbamy zatem o bezpieczeństwo dzieci i prosimy rodziców o to, żeby również o to dbali. Zawsze można zgłosić do ITD wyjazd po to, żeby być pewnym, co do samego przewozu" - powiedział Czarnek.

Podkreślił jednocześnie, że to nie zwalnia rodziców z obowiązku instruowania dzieci i uświadamiania ich o grożących na wycieczkach niebezpieczeństwach. Życzył też uczniom i nauczycielom przyjemnych i bezpiecznych wakacji.