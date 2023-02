Szef ITD: edukujemy również przyszłych lub obecnych kierowców, którzy niedawno zdobyli uprawnienia

Inspektorat Transportu Drogowego to również edukacja przyszłych lub obecnych kierowców, którzy zdobyli niedawno uprawnienia. Spotkania z osadzonymi mają uświadomić młodzież o konsekwencjach naruszania przepisów ruchu drogowego - powiedział w poniedziałek w Lublinie szef ITD Alvin Gajadhur.

Konferencja prasowa dotycząca projektu edukacyjnego Inspekcji Transportu Drogowego i Służby Więziennej "Szanuj zasady, chroń życie" odbyła się w poniedziałek na terenie Aresztu Śledczego w Lublinie. Program jest skierowany do młodzieży ze szkół średnich.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski poinformował, że w zakładach karnych przebywa ok. 6,5 tys. osadzonych, którzy popełnili przestępstwa drogowe, np. jadąc po pijanemu, bez uprawnień, czy powodując śmiertelny wypadek.

"Ministerstwo sprawiedliwości z jednej strony bardzo stanowczo i zdecydowanie dąży do podwyższania zagrożenia karami, jeżeli chodzi o przestępców, którzy dopuszczają się najcięższych czynów zabronionych. Myślę, że do takich należy chociażby jazda po pijanemu, w recydywie. To zagrożenie kar, które zostało zwiększone oznacza w przyszłości większe bezpieczeństwo" - stwierdził Romanowski.

Ocenił, że bardzo ważna jest też edukacja przyszłych i obecnych kierowców. "Myślę, że ten projekt spotyka się z dużym zainteresowaniem młodych ludzi. Polega na spotkaniach w trakcie których eksperci rozmawiają z młodymi ludźmi, którzy właśnie ubiegają się o prawo jazdy lub mają je od niedawna; zapoznają ich z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym" - wyjaśnił wiceminister sprawiedliwości, podkreślając również zaangażowanie osób osadzonych w program "Szanuj zasady, chroń życie".

"Tych, którzy w swoim życiu właśnie popełnili ten błąd - czy to z brawury, z niedoświadczenia, czy z głupoty (…) - i teraz mogą się podzielić tym złym doświadczeniem z młodymi ludźmi po to, aby ich przestrzec i pokazać, że brawura, nonszalancja często może kończyć się czyjąś śmiercią" - zaznaczył Romanowski, wyrażając nadzieję, że projekt będzie miał efekt prewencyjny.

Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur podkreślił, że do zadań ITD należy również szerokorozumiana edukacja, zarówno najmłodszych dzieci, jak przyszłych lub obecnych kierowców, którzy zdobyli niedawno uprawnienia. Sprecyzował, że projekt "Szanuj zasady, chroń życie" skierowany jest do młodzieży ostatnich klas szkół średnich, która już ma prawo jazdy lub właśnie się o nie ubiega. "Niestety młodzi kierowcy w grupie 18-24 lata powodują dużą liczbę wypadków. Główną przyczyną jest brawura, niedoświadczenie" - dodał Gajadhur.

Jego zdaniem, przez chwilę nieuwagi młodzież może zmarnować sobie w ten sposób życie. "Te spotkania z osadzonymi mają uświadomić młodzież o konsekwencjach, które grożą za chwilę beztroski. To jest młodzież, która ma plany życiowe i te plany życiowe w ciągu kilku sekund przekreślają się z powodu naruszania przepisów ruchu drogowego" - powiedział szef ITD.

Jako przykład podał 24-letniego osadzonego, który uczestniczył w spotkaniu z młodzieżą w areszcie śledczym na Służewcu. Dodał, że kilka lat temu ta osoba zabiła rowerzystę, jadąc bez uprawnień i pod wpływem alkoholu "tylko na stację benzynową". "Bardzo żałuje za to teraz, odbywając karę. Właśnie ta szczera rozmowa z licealistami z Warszawy sprawiła, że młodzież, która przyszła na to spotkanie uśmiechnięta, wychodziła z niego z kamienną twarzą" - uzupełnił Alvin Gajadhur.

Obecny w Lublinie dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński przypomniał, że w jednostkach penitencjarnych w Polsce przebywa ok. 73 tys. osadzonych, z czego 6,5 tys. to osoby które dokonały przestępstw drogowych. "W tym ok. 5 tys. osób jechało pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Prawie tysiąc osób w wyniku tej jazdy doprowadziło do śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu (…) Grupy osadzonych dzielą się różnie. Jedni wypierają to co się stało, inni starają się nie pamiętać, zrzucając odpowiedzialność na alkohol" - poinformował gen. Kitliński.

Po briefingu, na terenie Aresztu Śledczego w Lublinie odbyło się spotkanie edukacyjne z udziałem młodzieży z VI LO im. H. Kołłątaja w Lublinie, w trakcie którego poznali najważniejsze przepisy i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast o konsekwencjach nieprzemyślanych decyzji opowiedziała osoba skazana za przestępstwo komunikacyjne.

Projekt edukacyjny "Szanuj zasady, chroń życie" realizowany jest w placówkach penitencjarnych na terenie całego kraju. Jest efektem podpisanego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego porozumienia o współpracy ze Służbą Więzienną. Głównym celem projektu jest ograniczenie liczby wypadków z udziałem młodych kierowców, a także wskazanie młodym ludziom konsekwencji ich decyzji i wyborów, które mogą mieć bezpośredni wpływ na życie wielu ludzi oraz uświadomienie, że jedna nieprzemyślana decyzja może skończyć się karą więzienia.