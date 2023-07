Szef klubu KO: nie będziemy uczestniczyć w żadnych politycznych "ustawkach" premiera

Nie będziemy uczestniczyć w żadnych politycznych "ustawkach" premiera Mateusza Morawieckiego; premier urządza kolejny polityczny happening w KPRM - powiedział szef klubu KO Borys Budka, odnosząc się do czwartkowego spotkania ws. migracji.

Jednocześnie Budka poinformował, że jego klub przedłożył w czwartek marszałek Sejmu projekt uchwały, w której wezwano rząd "do wypełnienia przewidzianych prawem UE postanowień szczytu Rady uznającego Polskę za kraj wspierający unijną politykę migracyjną". "Jesteśmy krajem frontowym na polu uchodźców, pomogliśmy blisko dwóm milionom uchodźców z Ukrainy i dziś Polska jest faktycznie wyłączona z jakichkolwiek mechanizmów obciążających nasz kraj" - mówił.

"Polska może, co więcej, skorzystać z 2 mld euro, które są przewidziane w nowych mechanizmach finansowych dla krajów członkowskich. Wystarczy złożyć wniosek" - zaznaczył.

Zdaniem szefa klubu KO "jedynym ugrupowaniem, któremu zależy na wprowadzaniu w błąd opinii publicznej, na kłamaniu o mechanizmie tzw. przymusowej relokacji, jest rząd PiS". "Rząd PiS nie wypełnia tego, co jest oczywiste, czyli nie składa wniosku, w którym uznano by Polskę z oczywistych względów za kraj, który wypełnił wszelkie zobowiązania dotyczące polityki migracyjnej" - mówił Budka.

Premier Mateusz Morawiecki zaprosił na czwartek na godz. 11 przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych na spotkanie ws. relokacji migrantów. "Wierzę, że łączy nas Polska, że potrafimy mówić jednym głosem w Europie. Przymusowy mechanizm relokacji jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski" - oświadczył szef rządu. Obecność na spotkaniu potwierdzili przedstawiciele PiS, PSL oraz Konfederacji. Lewica i Polska 2050 poinformowały, że nie pojawią się na spotkaniu.

"Zamiast złożyć wniosek i wypełnić postanowienia Mateusz Morawiecki urządza kolejny polityczny happening w KPRM. Donald Tusk obnażył ich hipokryzję i to, że szykowali wielką akcję sprowadzania do kraju kilkuset tysięcy imigrantów spoza UE. Dziś Morawiecki chce odwrócić uwagę" - ocenił Budka odnosząc się do spotkania.

Jak podkreślił "nie będziemy uczestniczyć w żadnych politycznych +ustawkach+ premiera Morawieckiego". "Dziś polski rząd powinien przestać kłamać na temat tego, co dzieje się w UE i niezwłocznie skorzystać z mechanizmu przewidzianego prawem UE dlatego, że ten mechanizm jest po to, by docenić polski trud w niesieniu pomocy uchodźcom z Ukrainy i w walce z nielegalną migracją na granicy z Białorusią" - mówił szef klubu KO.