Szef klubu KO: nota dyplomatyczna ws. reparacji wyłącznie dla celów polityki krajowej

Nota dyplomatyczna ws. reparacji to ruch wyłącznie dla celów polityki krajowej. Rząd PiS nie zrobił nic, żeby relacje Polski z Niemcami były na tyle dobre, aby zrealizować te żądania - powiedział PAP szef klubu KO Borys Budka. Zapewnił jednak, że KO będzie wspierać starania o reparacje.

Minister spraw zagranicznych prof. Zbigniew Rau podpisał w poniedziałek notę dyplomatyczną w sprawie reparacji, która zostanie przekazana dyplomacji niemieckiej. To kolejny krok, podejmowany przez polski rząd na drodze do otrzymania reparacji wojennych od Niemiec. Wcześniej, 1 września na Zamku Królewskim w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Oszacowano je na 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów zł.

PAP poprosiła o komentarz w tej sprawie szefa klubu KO Borysa Budkę. Jego zdaniem nota dyplomatyczna w sprawie reparacji to "ruch zrobiony wyłącznie dla celów polityki krajowej". Jak dodał, "rząd PiS przez siedem lat nie zrobił nic by relacje Polski z Niemcami były na tyle dobre, żeby tego typu żądania mogły zostać zrealizowane".

Polityk zapewnił, że KO będzie wspierać każde działanie rządu na arenie międzynarodowej zmierzające do uzyskania reparacji. "Oczekujemy jednak, że te działania będą profesjonalne, że Sejm będzie informowany o planach rządu, że komisja spraw zagranicznych będzie mogła to monitorować (...) Przede wszystkim rząd PiS-u powinien przedstawić całościowy plan działań. Rząd powinien przewidywać co stanie się na następnych etapach. Poczekamy co rząd dalej będzie z tym wszystkim robił" - stwierdził Budka.

Pytany o szanse na uzyskanie reparacji od Niemiec odparł, że zależy to od profesjonalizmu prowadzenia działań w tej sprawie. "Na razie rząd premiera Mateusza Morawieckiego zrobił wszystko, żeby tych reparacji nie dostać. Tak pogorszył nasze stosunki z Niemcami, tak absurdalnie atakował Niemcy jakby celowo przygotowywał grunt pod to, żeby odpowiedź Niemiec była negatywna. Tak się nie prowadzi dyplomacji. To jest droga, która potwierdza tezę, że gra reparacjami ma dla tego rządu wyłącznie cel wewnętrzny" - ocenił Budka.

Polskie żądania ws. reperacji odrzuca kanclerz Niemiec Olaf Scholz. W jednym z ostatnich wywiadów dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Scholz powiedział: "Mogę zaznaczyć, podobnie jak wszystkie poprzednie rządy federalne, że kwestia ta została ostatecznie rozstrzygnięta w prawie międzynarodowym".