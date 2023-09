Szef klubu KO: oczekujemy od marszałek Sejmu reakcji ws. interwencji policji wobec posłanki Gajewskiej

Oczekujemy od marszałek Sejmu Elżbiety Witek czytelnej reakcji i wystąpienia do Komendanta Głównego Policji z żądaniem pilnych wyjaśnień ws. interwencji wobec posłanki Kingi Gajewskiej – powiedział w środę w Słupsku szef klubu KO Borys Budka.

Chodzi o wydarzenia w Otwocku, gdzie we wtorek odbywało się spotkanie wyborcze premiera Mateusza Morawieckiego z mieszkańcami. Funkcjonariusze interweniowali wobec posłanki KO Kingi Gajewskiej, na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych, m.in. przez szefa PO Donalda Tuska widać, jak posłanka KO jest wprowadzana do policyjnego auta (tzw. suki).

Stołeczna policja oświadczyła, że funkcjonariusze interweniujący wobec posłanki KO, nie mieli świadomości, że mają do czynienia z parlamentarzystką. "Policjanci, podejmując interwencję w Otwocku, wobec jednej z osób nie mieli świadomości, że mają do czynienia z panią poseł. Niezwłocznie po okazaniu legitymacji poselskiej czynności legitymowania zaprzestano" - podkreśliła Komenda Stołeczna Policji w mediach społecznościowych.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński, odnosząc się do interwencji, podkreślił w środę w radiu Zet, że policja działa w granicach prawa, w oparciu o przepisy prawa. "Tak było w mojej opinii, w tym przypadku. Na ten moment nie widzę podstaw do tego, aby wyciągać konsekwencji wobec policjantów" - podkreślił Kamiński.

Na konferencji prasowej zorganizowanej w środę w Słupsku (Pomorskie) przewodniczący klubu parlamentarnego KO Borys Budka oświadczył, że klub KO oczekuje od marszałek Sejmu Elżbiety Witek "jasnej, czytelnej reakcji i wystąpienia do Komendanta Głównego Policji (Jarosława Szymczyka) z żądaniem pilnych wyjaśnień" ws. wtorkowej interwencji wobec posłanki Gajewskiej.

"To znamienne, że marszałek Sejmu, która powinna stać na straży praw i obowiązków każdego parlamentarzysty, która powinna zawsze upomnieć się o egzekwowanie tych praw i stanąć w obronie każdego, kto w sposób nielegalny jest nękany przez organy państwowe, (…) milczy. Nie zabrała głosu, podczas gdy działania polskiej policji były w oczywisty sposób nielegalne i godziły w elementarne prawa nie tylko obywatelskie, ale również prawa poselskie" - mówił Budka.

W jego ocenie interwencja wobec posłanki Gajewskiej to była "sytuacja bulwersująca". "Nie może być tak, że w demokratycznym kraju Unii Europejskiej, w sercu Europy, policja zachowuje się w ten sposób, że policja narusza elementarne prawa do wykonywania mandatu, nie szanuje immunitetu parlamentarnego i udaje, że nie wie z kim ma do czynienia" - podkreślił Budka.