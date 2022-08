Szef klubu Lewicy: dodatek energetyczny powinien być przyjęty na dodatkowym posiedzeniu Sejmu

Chciałbym, aby Sejm na dodatkowym posiedzeniu przyjął ustawę, która zapewni rozszerzenie pakietu wsparcia na okres grzewczy dla obywateli; bez tego będzie problem - powiedział w środę PAP.PL szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Szef klubu Lewicy, poseł Krzysztof Gawkowski w środę w Studiu PAP powiedział, że powinno zostać zwołane dodatkowe posiedzenie Sejmu w celu przegłosowania dopłat dla osób ogrzewających domy innymi paliwami niż węgiel - pelletem, drewnem, olejem opałowym czy LPG.

"Chciałbym, aby było dodatkowe posiedzenie Sejmu. Uważam, że długie wakacje są zawsze zbyt długie, kiedy dzieje się w Polsce kryzys. Uważam, że trzeba by się spotkać w parlamentarnym gronie, przyjąć ustawę, która zapewni rozszerzenie pakietu wsparcia na okres grzewczy dla obywateli. Bez tego będzie problem" - powiedział.

Zapytany o to, czy poprze propozycje rządu dotyczące dodatku energetycznego, odpowiedział, że nadal nie wie "o jakich przepisach jest mowa". "Chciałbym się za tym opowiedzieć, ale chciałbym zobaczyć projekt" - zaznaczył. "My mówiliśmy, że dodatek węglowy jest czymś dobrym, a później się okazało, jak weszliśmy w szczegóły, że jest niedopracowany" - dodał.

Gawkowski przypomniał, że Lewica proponuje dodatek energetyczny dla użytkowników wszystkich źródeł energii, "bo nie może być tak, że ten, co ma piec węglowy ma dodatek, a ten co ma gazowy - nie ma dodatku".

Poseł mówił, że dodatek nie powinien być przeznaczony dla osób, które "mają miliony". "Jeżeli ktoś zarabia 50-100 tysięcy miesięcznie, jeżeli ktoś ma bardzo duże przychody, to dlaczego mamy mu dawać trzy tysiące złotych? Dlatego też wprowadziliśmy próg dochodowy, który daje poczucie, że dodatek energetyczny to jest dodatek dla tych, którzy rzeczywiście go potrzebują, a nie dla bogaczy" - powiedział, opisując zarysy projektu przygotowanego przez Lewicę.

W piątek w Sejmie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że rząd przygotował kompleksowe rozwiązanie dla indywidualnych odbiorców ciepła. Chodzi m.in. o dopłaty dla osób ogrzewających domy pelletem, drewnem, olejem opałowym czy LPG.

Również w piątek, Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o dodatku węglowym, których konsekwencją byłoby objęcie dodatkiem w wysokości 3 tys. zł wszystkich gospodarstw domowych, niezależnie od tego, czym są ogrzewane. Dodatek w wysokości 3 tys. zł ma więc przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym i paliwami węglopochodnymi zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Zgodnie z nowymi przepisami, aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł trzeba będzie złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy do 30 listopada br. Gmina będzie miła z kolei maksymalnie 30 dni na jego wypłatę. Dodatek będzie zwolniony od podatku i od możliwości zajęcia. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Cały wywiad z szefem klubu Lewicy Krzysztofem Gawkowskim jest pod adresem: https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1394569,gawkowski-o-stanowisku-lewicy-w-sprawie-rzadowego-projektu-doplat-do-paliw.