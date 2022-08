Szef klubu Lewicy: opozycja powinna na jesieni podpisać wspólny program rządzenia

Zadaniem przede wszystkim Lewicy, jest namówienie całej opozycji do tego, aby na jesieni 2022 r. przygotować i podpisać wspólny program rządzenia opozycji, który będzie dla niej jak mapa drogowa, jak kompas - powiedział w środę PAP.PL szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

W Studiu PAP Gawkowski powiedział, że zamierza namówić ugrupowania opozycyjne do stworzenia "wspólnego paktu na rzecz rządzenia". "Chodzi o pokazanie wspólnego programu rządzenia opozycji w Polsce. Polacy chcą, żeby opozycja miała swój program rządzenia, żeby to nie były hasła" - dodał.

"To jest zadanie opozycji, a przede wszystkim Lewicy - namówić całą opozycję do tego, żeby na jesieni tego roku przygotować i podpisać wspólny program rządzenia, który będzie jak mapa drogowa, jak kompas, który poprowadzi opozycje, w tym Lewicę do rządzenia" - powiedział.

Gawkowski zaznaczył, że elementem programu wspólnego rządzenia powinno być wybranie ustaw, których projekty miałyby być złożone w pierwszych 100 dniach i pierwszym roku rządzenia po wyborach w 2023 roku. Dodał, że w ciągu ostatnich 7 lat wszystkie kluby opozycyjne zgłosiły w parlamencie ponad 500 ustaw.

"Gdybyśmy te ustawy wybrali, na pierwsze 100 dni na przykład pierwsze 50 ustaw, na pierwszy rok pierwsze 100 czy 200 ustaw i pokazali, że to jest plan rządzenia, tym się będziemy zajmowali, to myślę, że obywatele by w to wierzyli i to jest zadanie opozycji, a przede wszystkim Lewicy" - powiedział szef klubu Lewicy.

Na pytanie o możliwość wspólnego startu start opozycji w wyborach parlamentarnych odpowiedział, że dzisiaj trudno mówić o tym jaki będzie scenariusz wyborczy w 2023 roku. Zaznaczył jednak, że Lewica jest gotowa zarówno na szeroką koalicję opozycyjną, jak i samodzielny start.

"Czy to będzie samodzielny start, czy to będzie start w koalicji - na każde rozwiązanie jesteśmy gotowi. Lewica jest gotowa na szeroką koalicję z opozycją, bo daje to też poczucie tego, że możemy razem współrządzić. Jeżeli to nie będzie koalicja wyborcza, może być to rządowa, te perspektywy są otwarte" - powiedział Gawkowski.

Dodał, że samodzielny start również może przynieść Lewicy sukces wyborczy, przypominając wybory z 2019 roku, kiedy "Lewica wróciła z bardzo dobrym wynikiem ponad 2 milionów głosów do parlamentu".

Jesienią 2023 r. wypada konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych. W maju br. szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk apelował do szefów partii opozycyjnych o wspólny start z jednej listy wyborczej. Innego zdania jest m.in. lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który twierdzi, że nie będzie jednej listy opozycji w wyborach, a powinny powstać dwa bloki opozycyjne.

