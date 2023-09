Szef KPRM: komisja ds. badania wpływów rosyjskich powinna zacząć działać jak najszybciej; jesteśmy gotowi do jej uruchomienia

Komisja ds. badania wpływów rosyjskich w Polsce powinna zacząć działać jak najszybciej. Jesteśmy gotowi do jej uruchomienia - powiedział PAP szef KPRM Marek Kuchciński.

Marek Kuchciński w rozmowie z PAP podkreślił, że komisja ds. badania wpływów rosyjskich powinna już zacząć działać. "Technicznie została tylko kwestia dania sygnału ze strony komisji "do Kancelarii Premiera, bo według ustawy Kancelaria Premiera ma zapewniać organizację pracy tej komisji. Jesteśmy przygotowanie do jej uruchomienia. Uważam, że to powinno być jak najszybciej" - powiedział.

"Prace powinny ruszyć jak najszybciej, bo każdy dzień może powodować, że ludzie będą tracili pamięć, mogą niektórzy odchodzić, bo niektórzy są wiekowi. Trzeba się spieszyć, bo prawda musi być ujawniona. Trzeba przeanalizować wiele różnych wydarzeń, które przedstawia choćby film +Reset+" - zaznaczył szef KPRM.

Kuchciński przyznał, że nadal w Polsce są wpływy rosyjskie. "Obserwując media rosyjskie i poparcie ze strony tych mediów proputinowskich różnych sił politycznych w Polsce, trzeba wskazać kogo Putin wspiera. Tak, jak można wskazać, kogo wspiera Unia Europejska czy środowiska rządzące w Niemczech. Każdy, nawet uczeń szkoły podstawowej, domyśliłby się o co chodzi" - ocenił.

Pytany, kto powinien być pierwszym świadkiem, szef KPRM odpowiedział: "To kwestia komisji, ja w to nie wchodzę".

30 sierpnia, na ostatnim posiedzeniu zaplanowanym w tej kadencji, Sejm powołał 9 członków komisji ds. wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Wszyscy zostali zgłoszeni przez PiS, opozycja nie przedstawiła swoich kandydatów i nie wzięła udziału w głosowaniu.

Na członków komisji zostali powołani: dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz, doradca prezydenta prof. Andrzej Zybertowicz, przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie RP prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski oraz Łukasz Cięgotura, Michał Wojnowski, Józef Brynkus, Marek Szymaniak, Arkadiusz Puławski i Andrzej Kowalski.

31 maja br. weszła w życie - powstała z inicjatywy PiS - ustawa o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007 - 2022, którą prezydent podpisał kilka dni wcześniej, zapowiadając jednocześnie skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. 2 czerwca Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt nowelizacji tej ustawy. Uchwalono ją 16 czerwca, a 28 czerwca posłowie odrzucili sprzeciw Senatu do tej noweli. Prezydent podpisał nowelizację 31 lipca. W sierpniu weszła ona w życie.

