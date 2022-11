Szef KPRM: nie ma mowy o cięciach wydatków społecznych oraz na obronność

Nie ma mowy o cięciach wydatków społecznych oraz na obronność. Zależy nam przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa Polakom - deklaruje w opublikowanej w sobotę na portalu i.pl rozmowie szef KPRM Marek Kuchciński.

Marek Kuchcińki był pytany o podwyżki w KPRM. "Nie, nie planuję podwyżek" - zadeklarował. "Wszystko, co jest planowane, zostało zapisane w budżecie rok temu i jest on realizowany" - dodał.

"Prowadzimy analizy, które miałyby pomóc w bardziej racjonalnym prowadzeniu wydatków, także jeśli chodzi o zakupy, które zwykle są dyskutowane i kontestowane, jak np. zakup nowych samochodów" - powiedział szef KPRM.

Pytany o doniesienia medialne dotyczące tego, że premier Mateusz Morawiecki polecił poszczególnym resortom - poza Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej - szukać oszczędności na poziomie 5 proc. zaznaczył, że "Nie było takiego polecenia, tylko właśnie próba racjonalizacji wydatków i polityki finansowej wewnątrz poszczególnych resortów".

Jak dodał, rządowi szczególnie zależy na wskazanych resortach, czyli MON i MRiPS. " Zależy nam przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa Polakom" - powiedział. "To musi zapewnić silna armia, którą rozbudowuje wicepremier Mariusz Błaszczak - stąd w ciągu ostatnich kilku lat dwukrotnie zwiększyła się liczba żołnierzy w Polsce" - podkreślił Kuchciński.

"Szef MON kupuje i planuje zakupy nowego sprzętu z Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych oraz z innych kierunków. Silna i uzbrojona armia jest fundamentem zapewnienia bezpieczeństwa i stabilnego rozwoju Polaków" - zaznaczył.

Szef KPRM zapowiedział także, że "nie ma też mowy o cięciach wydatków społecznych". "Jeżeli mamy myśleć o jakichkolwiek oszczędnościach, to one w zasadzie mogą być w każdej dziedzinie, poza armią oraz obszarem społecznym, który dotyczy poszczególnych obywateli - całych grup, ale przede wszystkim tych, którzy wsparcia najbardziej potrzebują. Stąd Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej także jest wyłączone z kwestii oszczędności" - mówi.

Pytany o to, w jakiej kondycji jest budżet państwa, Kuchciński odpowiedział, że cięcia i przymiarki do poszukiwania pieniędzy związane są z wielkimi potrzebami na przyszły rok. "W tym roku mamy nawet budżetowe nadwyżki. Na 2023 rok potrzebujemy kilkudziesięciu miliardów zł, a może nawet więcej, na uzbrojenie i rozbudowę Wojska Polskiego. To jest główny kierunek poszukiwania pieniędzy. W dobie kryzysu nie jest to takie proste, ale plan jest całkiem niezły i myślę, że będzie realizowany" - podkreślił.

Całość rozmowy z szefem KPRM ukaże się w poniedziałek na i.pl.