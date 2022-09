Szef KPRM o dystrybucji jodku potasu: to standardowa procedura

Dystrybucja jodku potasu jest standardową procedurą; eksperci dzisiaj nie wskazują na jakiś zasadniczy wzrost zagrożenia radiacyjnego, ale polski rząd, jako rząd odpowiedzialny, woli być przygotowany na każdy, nawet czarny scenariusz - mówił w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Dworczyk w Programie Pierwszym Polskiego Radia był pytany o groźby prezydenta Rosji Władimira Putina, dotyczące użycia broni jądrowej i czy należy spodziewać się zagrożenia związanego ze skażeniem radioaktywnym w kontekście informacji, że straż pożarna w Polsce otrzymała tabletki z jodkiem potasu.

"Mówiąc o jodku potasu, który jest dystrybuowany po Polsce, on rzeczywiście został dostarczony przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych do wszystkich województw i tam przez wojewodów w oparciu, przede wszystkim o Państwową Straż Pożarną jest przygotowana dystrybucja, ale jest to standardowa procedura, którą należy zastosować" - powiedział.

Podkreślił, że rząd woli przewidywać czarne scenariusze. "Być przygotowanym na scenariusze, które wierzymy, że się nie zdarzą. Eksperci dzisiaj nie wskazują na jakiś zasadniczy wzrost zagrożenia radiacyjnego" - mówił Dworczyk. Wskazał też, że w czasie toczących się działań na Ukrainie już kilkakrotnie kilka z elektrowni atomowych tam działających było ostrzelanych. "Tutaj musimy liczyć się z potencjalną możliwością wystąpienia jakiegoś incydentu radioaktywnego" - przyznał.

Zaznaczył jednocześnie, że zdaniem ekspertów prawdopodobieństwo tego jest niewielkie. "Ale polski rząd, jako rząd odpowiedzialny woli być przygotowany na każdy, nawet czarny scenariusz" - zapewnił Dworczyk.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało w poniedziałek komunikat na temat dystrybucji jodku potasu. "W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, w ubiegłym tygodniu do komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej przekazano tabletki zawierające jodek potasu" - czytamy w informacji resortu.

Enerhoatom, operator ukraińskich elektrowni jądrowych, poinformował w poniedziałek, że wojska rosyjskie ostrzelały w nocy Południowoukraińską Elektrownię Atomową w obwodzie mikołajowskim. Wcześniej strona ukraińska oskarżała wojska rosyjskie o ostrzeliwanie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, największej siłowni atomowej na Ukrainie. W ostatnich dniach personel tej okupowanej przez Rosjan elektrowni wyłączył ostatni działający tam reaktor w ramach środków bezpieczeństwa.

Państwowa Agencja Atomistyki podała w poniedziałek, że ostrzał Południowoukraińskiej Elektrowni Atomowej nie zniszczył systemów ważnych dla bezpieczeństwa jądrowego. "W wyniku ostrzału nastąpiła krótkotrwała przerwa w dostawie prądu, uszkodzone zostały szyby w oknach budynków elektrowni. Wszystkie trzy bloki siłowni pracują normalnie" - wyjaśniła PAA.

Agencja na bieżąco analizuje dane otrzymywane z krajowego systemu monitoringu radiacyjnego. "PAA nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej. Obecnie na terenie RP nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska" - podkreśliła w poniedziałek.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) w przyjętej niedawno rezolucji wezwała Rosję do "bezzwłocznego zaprzestania wszystkich działań w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej i przeciwko niej, jak i wobec każdego innego obiektu nuklearnego na Ukrainie".

Zobacz nasze najnowsze 1x1. O budowaniu marki osobistej z Mateuszem Kusznierewiczem...