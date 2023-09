Szef KPRM: propozycje programowe PiS, które przedstawiamy, są uzupełnieniem całego programu, na konkretnych przykładach

Propozycje programowe PiS, które dotąd przedstawiliśmy, są uzupełnieniem całego programu, ale już na przykładach szczegółowych - powiedział PAP szef KPRM Marek Kuchciński. Cały program ma być przedstawiony w sobotę.

Od poniedziałku Prawo i Sprawiedliwość przedstawia elementy swoich propozycji wyborczych. Są to: program "Przyjazne Osiedle", który przewiduje modernizację i rewitalizację osiedli oraz bloków z tzw. wielkiej płyty oraz program "Dobry posiłek" dla pacjentów szpitali. Placówki mają otrzymać dodatkowe środki, a NFZ zadbać, by jakość żywienia w szpitalach była znacząco lepsza.

Jak podkreśla w rozmowie z PAP szef KPRM, "dwie dotychczasowe propozycje są uzupełnieniem całego programu, ale już na przykładach szczegółowych".

Kuchciński dodał, że program dotyczący wielkiej płyty "to jest element polityki mieszkaniowej, ale bardzo oczekiwany". "Nikt do tej pory nie znalazł recepty, chociaż próbowano dekady temu, co zrobić z tym budownictwem wielkopłytowym. A tutaj jest konkretna i prosta recepta - ocieplenie. To się dzieje, ale to powinno być powszechnie dostępne, w każdej gminie" - dodał minister.

Odnosząc się do programu "Dobry posiłek" Kuchciński zaznaczył, że to wyzwania, które stawia przed nami ochrona i służba zdrowia. Jak zaznaczył, mimo, że ogromne pieniądze tam idą, to program powinien być oparty na konkretach. "I to jest konkret" - wskazał.

Dopytywany, czego spodziewać się po kolejnych propozycjach, szef KPRM odparł: "Poczekajmy, spokojnie. Będą niezłe". "Poczekajmy, wszystko przedstawi nasz sztab" - dodał minister. "Wszystkie propozycje programowe przedstawimy już na konwencji w sobotę" - przekazał.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował w niedzielę w Kielcach, że od poniedziałku jego formacja rozpocznie prezentowanie swojego programu wyborczego, a dokładnie jego ważne punkty. "Program, jak to zwykle u nas, obejmuje ogromny zakres spraw, niekiedy nawet dość szczegółowych. Taka jest tradycja naszej partii. Ale są punkty, które warto przedstawić i pokazać, ponieważ są bardzo istotne" - powiedział Kaczyński.

Jego zdaniem każdy z punktów programowych PiS powinien być sprawą, "o której dyskutują Polacy i która będzie dla nich ważna".

Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał PAP, że w sobotę 9 września, w Końskich odbędzie się całościowa prezentacja programu.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

Czy Polaków czeka droga zima? Mamy na ten temat debatę. Zobaczcie