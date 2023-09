Szef MAP: w obliczu wojny na Ukrainie priorytetem jest budowa potężnej armii

W obliczu tego, co dzieje się na Ukrainie najważniejszym jest zapewnienie bezpieczeństwa militarnego i dlatego naszym priorytetem jest budowa potężnej armii pod względem liczebności i jakości wyposażenia - powiedział w sobotę minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Szef MAP był gościem programu w Radiu Maryja i Telewizji Trwam.

"Nie da się dzisiaj mówić o przyszłości Polski bez mówienia o bezpieczeństwie w wielu wymiarach, ale najważniejszym - w obliczu tego, co dzieje się na Ukrainie - jest bezpieczeństwo militarne. Zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w cieniu państwa, które jest agresorem i nie cofa się przed zbrojną agresją, a mówię tu o Rosji. Agresja na Ukrainę przecież nie jest pierwszą w wykonaniu reżimu rosyjskiego. Kilkanaście lat temu mieliśmy atak na Gruzję, kiedy śp. prezydent Lech Kaczyński w Tbilisi wraz z przywódcami krajów naszego regionu można powiedzieć powstrzymał tę agresję" - mówił.

Szef MAP zaznaczył, że wówczas w Tbilisi prezydent Kaczyński przestrzegał, że to nie będzie ostatnia agresja, a następna będzie Ukraina, a potem Kraje Bałtyckie, a później być może Polska.

Sasin dodał, że niestety ten scenariusz realizuje się w przypadku Ukrainy i dlatego musimy zrobić wszystko, żeby na tym się zakończyło.

"Dlatego tak ważne jest, żeby rozbudować siły zbrojne, Wojska Obrony Terytorialnej, które dzisiaj są równorzędnym składnikiem Polskiego Wojska. Rozbudowujemy te wojska, ale też wojska w zasadniczym ich trzonie ilościowo i jakościowo. Dzisiaj to jest już ponad 180 tys. żołnierzy - taką armią dysponujemy. Jeszcze osiem lat temu, kiedy PiS doszło do władzy, było ok. 90 tys. żołnierzy, czyli ilościowo armia wzrosła dwukrotnie, ale pod względem potencjału bardziej, bo dzięki decyzjom rządu do polskich żołnierzy trafia nowoczesny sprzęt z polskich fabryk (...), ale kupujemy również elementy uzbrojenia za granicą, w Stanach Zjednoczonych i Korei" - zaznaczył minister.

Sasin wskazał, że wojna na Ukrainie pokazuje, że rzeczywiście trzeba być przygotowanym na każdy scenariusz i dlatego rząd buduje potężną armię.

"Naszą ambicją jest, aby posiadać najpotężniejszą armię lądową w Europie, a wtedy żaden potencjalny agresor, również ten rosyjski, nie odważy się zaatakować. (...) Trzeba przygotować się na wojnę, mieć mocną armię liczebnie i sprzętowo, żeby zapewnić pokój mieć pewności, że nikt nas nie zaatakuje" - argumentował szef MAP.