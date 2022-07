Szef MEiN: Przesuwamy konieczność zatrudnienia specjalistów, ale nie możliwość

Środki na zatrudnienie psychologów i pedagogów w szkołach są. Przesuwamy w czasie konieczność ich zatrudnienia, ale możliwość ich zatrudnienia pozostaje - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zaznaczył, że zmiana jest wprowadzana na prośbę samorządów.

Minister edukacji i nauki w środę na konferencji prasowej zapytany został o poprawkę PiS do nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela zgłoszoną na posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Młodzieży. Poprawka ta przesuwa o dwa lata wejście w życie standardów zatrudnienia w szkołach i przedszkolach specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych. W uchwalonej w kwietniu tego roku nowelizacji ustawy o systemie oświaty określono standardy zatrudnienia specjalistów, czyli liczbę ich etatów na liczbę uczniów w danej szkole, które mają obowiązywać od 1 września 2022 r.

"Nic się nie zmienia w tej materii. Pieniądze (na zatrudnienie specjalistów - PAP) są dostępne od zaraz i już. Mówimy o 520 mln zł na dodatkowe 18 tys. etapów w szkołach. Natomiast, jeśli chodzi o konieczność, a nie możliwość, bo możliwość jest od 1 września, to przesuwamy ją w czasie z uwagi na to, że niektóre szkoły zgłosiły, że nie są w stanie w tak krótkim czasie temu sprostać" - odpowiedział Czarnek. "To jest możliwość, nie konieczność. Pieniądze są dostępne już na 18 tys. etatów specjalistów w szkołach od 1 września" - powtórzył.

Szef MEiN przypomniał też, że "180 mln zł było dostępne już wiosną na dodatkowe zajęcia". "Łącznie 700 mln zł na dodatkową opiekę psychologiczno-pedagogiczną, specjalną, itd." - dodał.

Dopytywany, skąd wynikają problemy organów prowadzących z zatrudnieniem w szkołach i przedszkolach specjalistów, odpowiedział: "Proszę pytać organy prowadzące szkoły. Mają rozmaite problemy. Są różne szkoły, w różnych miejscach, inaczej jest - powiedźmy - w mniejszych miastach, miasteczkach, czy na wsiach, inaczej jest w wielkich miastach z dostępnością. Krótko mówiąc - ten okres przygotowania się, przystosowania się, wydłużamy. Natomiast możliwość zatrudnienia wszystkich 18 tys. specjalistów jest od 1 września, bo to są środki finansowe położone" - powiedział. minister edukacji i nauki.

Zapewnił, że wszystko zostało policzone. "Wszyscy zgłaszali chęć pozyskania tych środków już teraz, wiec zrobiliśmy to od 1 września. Teraz, kiedy mówią, że można to przesunąć w czasie, dlatego, że nie są w stanie tego zrobić w konkretnych miejscach, dajemy możliwość wydłużenia tego w czasie. Tu nie ma żadnej ucieczki z naszej strony. Jest prośba organów prowadzących szkoły" - zaznaczył szef MEiN.

Na mocy kwietniowej nowelizacji ustawy o systemie oświaty standardy zatrudnienia specjalistów mają obowiązywać od 1 września 2022 r. Zgodnie w nimi, w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024, łączna liczba etatów specjalistów nie może być niższa niż: 1,5 etatu, który powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100; 1 etat - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100; 0,5 etatu - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 50; 0,25 etatu - jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 30. Na ten cel w roku 2022 subwencja oświatowa ma być zwiększona o 514,5 mln zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych.

Rok szkolny 2022/2023 i 2023/2024 traktowane są w nowelizacji jako czas przejściowy. Docelowo od roku szkolnego 2024/2025 normy mają być inne.

Docelowo łączna liczba etatów specjalistów nie może być niższa niż: 2 etaty, które powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100; 1,5 etatu - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100; 1 etat - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 40 i nie przekracza 50; 4) 0,8 etatu - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 40; 0,6 etatu - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 20 i nie przekracza 30; 0,4 etatu - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 10 i nie przekracza 20; 0,25 etatu - jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 10.

"Okazuje się, że analiza sytuacji, jaka jest w szkołach powoduje, że będzie kłopot by od 1 września spełnić wszystkie te warunki. Stąd poprawka, którą zgłaszam" - powiedział senator Kazimierz Wiatr (PiS), który zgłosił poprawkę do nowelizacji Karty Nauczyciela dotycząca standardów zatrudnienia specjalistów. Zgodnie nią wprowadzenie standardu zatrudnienia zostanie przesunięte o dwa lata i będzie obowiązywało dopiero od 1 września 2024 r. Jak wyjaśnił senator da to czas organom prowadzącym szkoły, przedszkola i placówki oświatowe na dostosowanie się do tego wymogu.

Większość senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu poparła te poprawkę i rekomenduje Senatowi jej przyjęcie.