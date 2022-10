Szef MEiN: reparacje to sprawa honoru narodu polskiego

Odszkodowania wojenne od Niemiec to żadna sprawa polityczna, tylko sprawa honoru narodu polskiego i coś, co się nam po prostu należy. Nikt wcześniej nie policzył tych strat. My poświęciliśmy na to kilka lat i teraz nadszedł czas, by o nie wystąpić – powiedział szef MEiN Przemysław Czarnek.

Czarnek w niedzielę był pytany w Polsat News o proces uzyskiwania przez Polskę odszkodowań wojennych od Niemiec.

"Nota dyplomatyczna będzie pierwszym krokiem w tym celu. Będzie pokazywała ogrom strat, które zostały wyrządzone i które nigdy nie zostały pokryte ze strony Niemiec w formie odszkodowań, reparacji. Liczymy, że Niemcy uniosą się honorem i zechcą z nami rozmawiać. Jeśli nie, to są sposoby prawno-międzynarodowe, których będziemy używać do skutku, aż te reparacje będziemy mogli odzyskać" - odpowiedział.

"Szczegóły będą widoczne na poszczególnych etapach naszych negocjacji. Na razie nota - i czekamy na reakcję Niemiec" - dodał. Czarnek powiedział, że przed komisją prowadzoną przez posła PiS Arkadiusza Mularczyka nikt nie podjął się dokładnego wyliczenia polskich strat wojennych.

Czarnek został zapytany również o zarzuty, że temat reparacji jest tematem czysto politycznym obliczonym na wykorzystanie przed nadchodzącymi wyborami.

"Dlaczego wcześniej rządy PO, PSL czy SLD nie podejmowały się wyliczeń takich strat wojennych i nie występowały o odszkodowania? Chodzi o to, że nie można dostać reparacji, jeżeli się o nie nie wystąpi. Trzeba wystąpić, kiedy się to policzy. Myśmy poświęcili kilka lat na skrupulatne wyliczenia i teraz przychodzi czas na wystąpienie do Niemiec. To żadna sprawa polityczna, to sprawa honoru narodu polskiego i ubiegania się o coś, co nam się po prostu należy" - odparł.

1 września zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej, z którego wynika, że ogólna kwota strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł. Raport przygotował działający w poprzedniej kadencji parlamentu zespół, którym kierował poseł Mularczyk.

Dzień po prezentacji raportu wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk przekazał raport niemieckiemu koordynatorowi do spraw współpracy z Polską Dietmarowi Nietanowi. Jak informował premier Mateusz Morawiecki, wkrótce ma być też przygotowana i wysłana do Niemiec oficjalna nota dyplomatyczna.