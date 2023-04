Szef MEiN: rząd PiS nie zostawia polskich nauczycieli w biedzie

Rząd PiS, zgodnie ze swoją zapowiedzią, nie zostawia Polaków w biedzie, nie zostawia w biedzie nauczycieli. Podnieśliśmy wynagrodzenie najmniej zarabiających nauczycieli o 75 proc. Subwencja oświatowa wzrosła o 60 procent - mówił w czwartek w Sejmie szef MEiN Przemysław Czarnek.

Sejm rozpatruje w czwartek późnym wieczorem poselski wniosek opozycji o wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka złożony na początku lutego br. Jest on pokłosiem publikacji TVN24.pl, wg. której pieniądze z konkursu MEiN miały trafiać do organizacji zbliżonych do PiS.

Minister edukacji i nauki, zwracając się do opozycji, powiedział, że trzymali Polaków, także nauczycieli na wynagrodzeniu minimalnym o 100 procent niższym, niż teraz. "My podnieśliśmy wynagrodzenie najmniej zarabiających o 75 procent w ciągu siedmiu lat. Podnieśliśmy również pensję minimalną" - zauważył.

Wskazał, że wzrost subwencji oświatowej wzrósł o 60 procent w ciągu 6 lat. "Bo zadbaliśmy o najmniej zarabiających, wy nie dbaliście. To są pieniądze, które w ramach subwencji, tego wzrostu gigantycznego, poszły do budżetu samorządów. Najlepiej zarabiający nauczyciele otrzymują wynagrodzenie o 50 proc. wyższe, o 47 proc." - podkreślił Czarnek.

"Rząd PiS, zgodnie ze swoją zapowiedzią, nie zostawia Polaków w biedzie, nie zostawia w biedzie nauczycieli" - powiedział.

"Cały ten spektakl i ten teatr, który tu państwo odegraliście, uspokoił nas bardzo, bo to tylko oznacza, że rzeczywiście to my mamy rację. Żadnych argumentów merytorycznych, same manipulacje, same fałszerstwa" - stwierdził.

Wniosek opozycji o wotum nieufności określił jako "gniot pełen błędów". "38 błędów na 6 stronach - ale dlaczego tam kłamiecie i myślicie, że społeczeństwo tego kłamstwa nie usłyszy?" - zapytał.

Nawiązał też do Polskiego Ładu. "Wdzięczni jesteśmy Ministerstwu Finansów i premierowi Mateuszowi Morawieckiemu w imieniu nauczycieli. Wiecie państwo, ile dzięki zmianom podatkowym przegłosowanym przez PiS zaoszczędzili nauczyciele w 2022 roku w wyniku obniżki podatków? Ponad 900 mln złotych zostało w portfelach nauczycieli. Doliczcie ten prawie miliard do tych prawie 11 miliardów podwyżki subwencji, bo to są pieniądze, które zostały w portfelach nauczycieli. My dbamy o nauczycieli" - podsumował.