Szef MEiN: we wtorek przekazujemy 37 mln zł Polskiej Akademii Nauk

Dzisiaj przekazujemy 37 mln zł Polskiej Akademii Nauk – poinformował we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Dodał, że PAN ma "ogromny problem z zarządzaniem" i należy to zmienić.

W opublikowanym w kwietniu wywiadzie dla PAP prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Marek Konarzewski powiedział, że części instytutów PAN ciągle brakuje pieniędzy nawet na pokrycie swoim pracownikom pensji minimalnej.

"My tę pensję podnosimy, podnieśliśmy ją ponad 100 procent" - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w RMF FM.

"Co do Polskiej Akademii Nauk, dzisiaj podejmujemy decyzję o przekazaniu pierwszych 37 mln zł. Tak jest każdego roku" - stwierdził Czarnek.

Jak mówił minister, PAN ma "ogromny problem z zarządzaniem". "Pan prezes Konarzewski, nowy prezes PAN, zobowiązał się, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy przygotuje projekt ustawy, który będzie zmieniał sposób zarządzania PAN. Taki projekt ustawy przygotował, dwa tygodnie temu przedłożył go w ministerstwie i będziemy go procedować. Trzeba zmienić sposób zarządzania PAN" - podkreślił Czarnek.

"Są instytuty, które działają świetnie i radzą sobie finansowo świetnie - to są głównie instytuty nauk ścisłych. Są też takie, które każdego roku działają tak jak działają i każdego roku trzeba dosypywać pieniędzy (...). Dzisiaj przekazujemy PAN 37 mln zł" - powiedział minister.

Od 1 stycznia 2023 r. zwiększyła się do 7210 zł wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego profesora w uczelni publicznej. To wzrost o ok. 12,5 proc.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego profesora tytularnego stanowi punkt odniesienia dla ustalania wysokości miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach publicznych i w jednostkach naukowych PAN. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego profesora uczelni wynosi co najmniej 83 proc. wynagrodzenia profesora tytularnego, adiunkta 73 proc., a asystenta i pozostałych nauczycieli akademickich nie mniej niż 50 proc. wysokości wynagrodzenia profesora.