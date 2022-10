Szef MEiN: wiemy, że potrzeba jeszcze większych nakładów na wynagrodzenia dla nauczycieli

Wiemy, że potrzeba jeszcze większych nakładów na wynagrodzenia dla nauczycieli. Jestem przekonany, że jeśli sytuacja na świecie się uspokoi, to będziemy w stanie również w nowym roku kalendarzowym te wynagrodzenia podnosić – powiedział w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Szef MEiN podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej podkreślił, że ostatni rok to m.in. inwestycje w wynagrodzenia nauczycieli.

"Wiemy, że jest to niewystarczające, wiemy, że trzeba ten proces kontynuować. Jesteśmy przekonani, że jeśli tylko uspokoi się sytuacja związana z wojną na Ukrainie, a mechanizmy rynkowe - europejskie i światowe wrócą przynajmniej do pewnej normy, to i nas będzie stać na więcej" - powiedział Czarnek.

Jak dodał, mimo obecnych wyzwań rząd przeznaczył dodatkowe 11 mld zł na subwencję oświatową.

"Wzrost subwencji oświatowej z poziomu blisko 53 mld zł do poziomu ponad 64 mld zł, to wzrost o ponad 11 mld zł rok do roku, który nie miał miejsca nigdy w historii Rzeczypospolitej Polskiej" - zaznaczył minister.

Wskazał, że wynagrodzenie nauczyciela najmniej zarabiającego wzrośnie od 1 stycznia o 1240 zł brutto. "To jest 35 proc., dużo więcej niż wskaźnik inflacyjny. Rok do roku wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wzrośnie od 1 stycznia o 814 zł brutto" - powiedział szef resortu edukacji.

Powtórzył, że "potrzeba jeszcze więcej nakładów na wynagrodzenia dla nauczycieli". "Jestem przekonany, że jeśli tylko sytuacja się uspokoi, to jesteśmy w stanie również w kolejnych miesiącach nowego roku kalendarzowego te wynagrodzenia podnosić" - zapewnił Czarnek.

Minister życzył nauczycielom satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz tego, by "w szkołach panowała radość z faktu, że uczniowie otrzymują bardzo dobrą edukację na najwyższym poziomie".