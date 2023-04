Szef MKiDN: niech Wielkanoc przyniesie niezachwianą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem

Niech Niedziela Wielkanocna przyniesie nam wszystkim tak bardzo potrzebną nadzieję i niezachwianą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem - napisał wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który złożył życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego w sobotę na swoim profilu na Facebooku złożył życzenia wielkanocne. "W Świętach Wielkanocnych zamknięta jest podstawowa tajemnica wiary chrześcijańskiej - zmartwychwstanie Chrystusa przenika ciemność i zapowiada triumf życia nad śmiercią" - napisał Gliński.

"Pielęgnując tradycje i zwyczaje wielkanocne, dbamy o to, co dla naszej wspólnoty niezbędne i podstawowe - o ciągłość kultury, wartości, o ich międzypokoleniowy przekaz. Niech te dni, w których sięgamy do źródeł polskiej i europejskiej kultury chrześcijańskiej, kiedy przywołujemy to, co jest jej istotą, przyniosą Państwu wytchnienie od trosk codzienności" - podkreślił.

"Niech Niedziela Wielkanocna przyniesie nam wszystkim tak bardzo potrzebną nadzieję i niezachwianą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem. Alleluja" - dodał minister.