Szef MKiDN: powstanie w getcie warszawskim stało się symbolem oporu Żydów polskich wobec Holokaustu

Powstanie w getcie warszawskim było tragiczne, jak wszyscy wiemy, ale stało się na zawsze symbolem oporu Żydów polskich wobec Holokaustu - powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podczas środowej konferencji dotyczącej obchodów 80. rocznicy wybuchu powstania.

Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w warszawskiej siedzibie MKiDN, wicepremier przypomniał, że powstanie w getcie warszawskim było pierwszym powstaniem wielkomiejskim w okupowanej Europie, "powstaniem heroicznym i tragicznym".

"Gdy 19 kwietnia 1943 r. oddziały kata getta warszawskiego Jürgena Stroopa weszły do getta, żołnierze żydowscy z Żydowskiego Związku Wojskowego i z Żydowskiej Organizacji Bojowej stawili opór" - przypomniał prof. Gliński. "Powstanie było tragiczne - jak wszyscy wiemy - ale stało się na zawsze symbolem oporu Żydów polskich wobec Holokaustu. Co znaczy opór wobec zła - jest dla nas, współczesnych, nie zawsze chyba oczywiste. Widzimy to bardzo wyraźnie w kontekście wojny i napaści tego zła rosyjskiego na Ukrainę, ale powinniśmy o tym zawsze pamiętać" - podkreślił.

Dodał, że "powstanie było także formacyjne dla tożsamości żydowskiej". "Powstanie było bardzo ważnym wydarzeniem w obrębie dziedzictwa historii Polski" - ocenił.

"Obchody 80. rocznicy w sensie obchodów państwowych koncentrują się 19 kwietnia o godz. 12, jak zawsze, ale tym razem organizatorem jest prezydent pan Andrzej Duda i jego Kancelaria. Natomiast z uwagi na wagę tego wydarzenia i wagę rocznicy 80. obchody w tym roku są szczególnie uroczyste i organizowane są przez cztery instytucje wraz z wieloma instytucjami towarzyszącymi, współpracującymi - a więc Muzeum Getta Warszawskiego, Żydowski Instytut Historyczny, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce" - powiedział Gliński.