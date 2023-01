Szef MKiDN: projekt realizowany przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu to jeden ze 146 projektów z POIiŚ

Projekt realizowany przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu to jeden ze 146 projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łącznie te wszystkie projekty to jest 3 mld zł - powiedział w piątek wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Wicepremier odwiedził w piątek Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, które od 2016 r. realizuje dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projekt "Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska". "Bardzo się cieszę, że ta bardzo trudna inwestycja tak sprawnie przebiega. W przyszłym roku będzie ukończony cały projekt, ale już widzimy efekty, bo 90 proc. zostało już zrealizowane. To jest jeden ze 146 projektów z programu Infrastruktura i Środowisko. Łącznie te wszystkie projekty to jest 3 mld zł, z czego wkład europejski niecałe 2 mld, reszta to środki publiczne polskie" - powiedział.

Szef MKiDN zwrócił uwagę, że "to wszystko warto także interpretować w kontekście całego wysiłku inwestycyjnego w kulturze i dziedzictwie narodowym w ostatnich latach". "Ponad 6 tys. inwestycji w siedem lat to jest chyba dobry wynik" - ocenił.

Odnosząc się do Muzeum Górnictwa Węglowego, podkreślił, że jest to "wspaniałe muzeum", bardzo ważne na Śląsku, i jedno z czołowych muzeów technicznych w Polsce. "Jest przykładem, jak tego typu inwestycje są potrzebne. One mają walor poznawczy, edukacyjny, wspólnotowy, łączący" - powiedział Piotr Gliński. "I mamy odbudowaną frekwencję po pandemii także i tutaj. Rozmawialiśmy z panem dyrektorem - już tu jest w tej chwili większa frekwencja niż w 2019 r. I taka sytuacja jest w zasadzie we wszystkich naszych polskich muzeach" - poinformował.

Dodał, że "dla Śląska to miejsce jest szczególne w związku ze zmianami, z transformacją". "Dzisiaj zresztą: bardzo dobra wiadomość: polski Sejm przyjął ostatecznie ustawę o Funduszu transformacji województwa śląskiego, więc będzie dodatkowe wsparcie dla tych wszystkich koniecznych zmian transformacyjnych. Zresztą, jak państwo wiecie, one także podlegają rewizji w związku z różnymi sytuacjami geopolitycznymi. Ale jest oczywiste, że musimy unowocześniać naszą ofertę nie tylko kulturalną, ale każdą inną cywilizacyjną tu na Śląsku i państwo polskie jest w to zaangażowane" - podkreślił Gliński.