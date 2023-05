Szef MKiDN: przez 7,5 roku zrealizowaliśmy ponad 6,2 tys. inwestycji

Przeprowadzamy setki remontów i remontów generalnych w szkolnictwie artystycznym; przez 7,5 roku zrealizowaliśmy 6 tys. 272 inwestycje – mówił wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, w sobotę w Żaganiu (Lubuskie) podczas otwarcia nowej siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej.

Przeprowadzone w latach 2015-21 kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie w dawnym zespole szpitalnym św. Doroty w Żaganiu związane były z adaptacją nieużytkowanego od ponad 20 lat poszpitalnego kompleksu na potrzeby dydaktyczne Państwowej Szkoły Muzycznej (PSM) I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Żaganiu.

Inwestycja kosztowała ponad 34 mln zł i była prowadzona przez ministerialne Centrum Edukacji Artystycznej za pieniądze z funduszy unijnych (25 proc.) i budżetu państwa (75 proc.), będąc jednym z największych projektów dot. renowacji zabytkowych obiektów w woj. lubuskim.

"W naszym resorcie zrealizowaliśmy przez 7,5 roku 6 tys. 272 inwestycje. To jest naprawdę wielka skala. Nigdy w Polsce tyle nie budowano i nie remontowano, jeżeli chodzi o infrastrukturę kulturalną, a w szkolnictwie artystycznym to jest łącznie koszt ponad 1,5 mld zł" - powiedział wicepremier Gliński.

Wskazał, że ministerialne projekty termomodernizacyjne objęły w całym kraju 139 placówek artystycznych, a w nich 187 budynków. Dodał, że jednym z przykładów tej pracy jest renowacja i adaptacja zabytkowego kompleksu poszpitalnego w Żaganiu. Wyjaśnił, że koszty projektu termomodernizacyjnego pokryły częściowo środki z Unii Europejskiej - "niecałe 10 mln zł". "Ale cała reszta, czyli ponad 24 mln zł, bo łącznie koszt tej wielkiej renowacji to jest 34,5 mln zł, cała reszta to jest budżet pastwa i mieliśmy na te pieniądze" - podkreślił szef MKiDN.

Dodał, że dzięki uszczelnieniu budżetu państwa i likwidacji mafii vatowskich kierowane przez niego ministerstwo ma o 100 proc. więcej środków niż wcześniej.

"Dzięki temu mogliśmy dodać te środki tutaj panu dyrektorowi (PSM w Żaganiu - PAP), żeby przeprowadzić tak kompleksową renowację tego olbrzymiego, zabytkowego obiektu, a jakość wykonania (…) po prostu zapiera dech w piersiach" - ocenił Gliński.

Podkreślił, że zabytek został odnowiony i zaadoptowany do nowej funkcji w profesjonalny sposób - na przykład stolarka została poddana gruntownej renowacji i choć wygląda na nową, jest autentyczna.

Uczniowie rozpoczęli naukę w nowej siedzibie 1 września 2021 r. Wcześniej żagańska szkoła mieściła się w dwóch przedwojennych budynkach przy ul. Pomorskiej i Piłsudskiego, mając do dyspozycji znacznie mniej miejsca.

"Pracujemy obecnie w pięknej siedzibie odrestaurowanego szpitala św. Doroty. Wiele lat trwało przywracanie obiektowi dawnej świetności, a jednocześnie przystosowywanie go do nowych funkcji. Efekty prac zostały przyjęte z wdzięcznością przez użytkowników - w tak pięknym otoczeniu pracuje się przyjemniej, uwrażliwiając i wychowując dzieci i młodzież przez sztukę" - powiedział PAP dyr. PSM I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Żaganiu Hubert Dziedzic.

Dodał, że prace adaptacyjno-remontowe zostały docenione w postaci nagród przyznanych w ub. roku; w kwietniu była to nagroda Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków "Lubuskie Konserwacje", a w listopadzie wyróżnienie w prestiżowym konkursie ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków "Zabytek Zadbany" A. D. 2022.

Zabytkowy zespół szpitalny powstał z inicjatywy księżnej Doroty Talleyrand-Perigord, która zakupiła gotycki kościół pw. Św. Krzyża wraz z sąsiadującym terenem dawnego szpitala, wznosząc tam w latach 1851-1859 neogotycki szpital oraz dom wikarego oraz kilka innych obiektów. Całość dopełnia park.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Żaganiu jest prowadzona przez resort kultury. Uczy się w niej 182 uczniów.

Minister Gliński odwiedził także Poaugustiański Zespół Klasztorny w Żaganiu. Początki rozbudowywanego przez kilka wieków opactwa w Żaganiu sięgają XIII wieku. To jeden z najcenniejszych zabytków woj. lubuskiego, którego renowacja jest prowadzona dzięki wsparciu z MKiDN.

"Myśmy wprowadzili ten projekt na dodatkową listę, bo zostałem przekonany, że warto no i okazało się, że zdecydowanie warto, bo wiem, że ten drugi projekt też jest wspaniale zrealizowany" - powiedział Gliński.

Dodał, że na oba projekty do Żagania trafiło łącznie 50 mln zł. "Renowacja to uratowanie tej substancji zabytkowej, bardzo się cieszę. Od tego jesteśmy, żeby takie rzeczy robić. Tym bardziej, że to robimy w województwie lubuskim, które - tak jak województwa wschodnie - wymaga wsparcia i bardzo dobrze, że to wsparcie otrzymuje" - zaznaczył wicepremier.